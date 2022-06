Para seus companheiros em campo, seus rostos em preto Corriere.it

A partir de Salvatore Reggio

O ex-atacante do Treviso e do Torino foi encontrado sem vida em um carro em Palermo: talvez o caso de Malasanet. Ele tinha uma filha pequena e, além do futebol, era intérprete da corte. Em 2001 tornou-se símbolo da luta contra o racismo

Futebol lamenta a morte de Akeem Omolade Oluwuashegun, o atacante de 39 anos que jogou na última temporada pelo Altofonte da 1ª divisão siciliana. Em sua carreira, ele havia provado a Primeira Divisão em 2003 com Turim. Há dois anos, na Série B com o Treviso, Seu nome se tornou um símbolo da luta contra o racismo no mundo dos esportes. Para a reportagem de Palermo de hoje: Nigéria Ela foi encontrada morta esta manhã, segunda-feira, 13 de junho, em um carro Peugeot na Via MartoglioBallar, na capital da Sicília. Sabia-se que o corpo não apresentava ferimentos externos.

Portanto, os investigadores descartam a morte violenta. Sabemos apenas que nos últimos dias Omolade foi várias vezes ao hospital por causa de uma dor na perna, sem resolver o problema. Só pela manhã ele deveria fazer um exame na enfermaria, mas não conseguia andar. Um amigo que veio buscá-lo em seu Peugeot, veio acompanhá-lo, mas assim que Omolade entrou no carro, sentiu-se mal. Quando o resgate chegou imediatamente, não havia nada para o homem de 39 anos fazer. Nesse sentido, para esclarecer o ocorrido, a polícia está investigando o caso, que obteve documentos médicos para entender as causas da morte. Omolade mora na Itália há anos e tem uma filha pequena: além de jogar futebol, foi intérprete de tribunal.

Como mencionado, em 2001 seu nome se tornou um símbolo da luta contra o racismo no mundo dos esportes. Na época ele estava jogando em B Cna camisa treviso E cerca de trinta ultradores venezianos decidiram puxar as bandeiras e deixar o campo porque eram contra comprá-lo porque não gostavam da cor de sua pele. O próximo dia, Celebrando Treviso GênovaTodos os jogadores do Treviso (incluindo treinador e suplente) entraram

No campo com o rosto pintado de preto, Em sinal de solidariedade.

Dois anos depois, em fevereiro de 2003, estreou na Série A com o Torino na partida contra a Inter. Agora a morte e os muitos lados sombrios desta história, que os investigadores terão que esclarecer.