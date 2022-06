Cristiano Ronaldo dá a bola ao rapaz um high five, o miúdo não acredita: tocou num deus

Um pequeno gesto torna-se enorme aos olhos de um jovem futebolista que participa à margem de um jogo em casa em Portugal: Cristiano Ronaldo dá-lhe cinco, e ele enlouquece de alegria.

Cristiano Ronaldo Ele pertence a esse grupo de heróis cujo carisma pode exercer tanta influência sobre as pessoas a ponto de sobrecarregar sua esfera emocional. E se falamos de jovens cidadãos que veneram o bombista Lusitano, então mesmo um episódio aparentemente pequeno pode ter consequências desastrosas. o Portugal Hoje em dia ele participa, como todos os outros times europeus, em partidas A liga das naçõesApós 4 dias, ocupou o segundo lugar no segundo grupo da Liga “A” com 7 pontos, um ponto atrás da líder Espanha, e três pontos à frente da República Checa, enquanto a Suíça ocupou o último lugar.

Cristiano Ronaldo e Pepe continuam a ser os pilares de Portugal

No penúltimo jogo em casa de Fernando Santos frente aos checos – vitória por 2-0 graças aos golos de João Cancelo e Gonzalo Guedes -, enquanto o imortal Pepe protagonizou um remate que evidenciou a sua brutal condição desportiva, R.Ronaldo foi imortalizado em um vídeo amplamente divulgado de um gesto sem relação com o que aconteceu dentro do estádio.

No vídeo – filmado do celular de um torcedor atrás do gol da República Tcheca – CR7 é visto entrando na área pela direita, cabeceando e sacando pelo meio tentando passar pelo goleiro, que mesmo assim conseguiu smanacciata. em um escanteio. Nesse momento, Ronaldo se apoia nos outdoors e lhe dá alguns chutes para desabafar sua decepção com a oportunidade perdida, Um menino bola corre em direção a ele, estendendo a mão em busca de cinco.

O menino claramente não esperava que Ronaldo retribuísse seu gesto, especialmente devido ao momento, e em vez disso o atacante do Manchester United lhe deu cinco bons pontos, Provocando a reação de susto do craque que fugiu e colocou a mão na cabeça por causa do que acabara de vivenciar. Para ele, que cresceu com a lenda de Cr7, deve ter sido como tocar um deus caído. Depois disso, Ronaldo, que havia marcado dois gols na vitória anterior por 4 a 0 sobre a Suíça, em Lisboa, foi dispensado da partida de volta contra a Suíça, que viu Portugal derrotar por 1 a 0 na noite de domingo.