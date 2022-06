Oferta de aquisição, aumento de capital e pitch

Roma, via all’Opa

O primeiro é sair da bolsaque começa oficialmente hoje com O início da oferta de aquisição para arredondar o estoque flutuante. A propriedade já fez um apelo aos pequenos acionistas, pedindo-lhes que desistam de sua contribuição emocional, com garantia em qualquer caso. O papel de “extremamente ansioso” Quem vai desfrutar de vários benefícios dentro do clube. mas mesmo se a oferta Não foi o suficiente para passar de 95% de controle – com compras recentes no mercado, Friedkins está com quase 90% – fazer uma deslistagem Praça Avariana vai continuar com um Plano B: Fusão da AS Roma com outra empresa Não incluído em Galáxia de Friedkinde modo a atingir igualmente o mínimo necessário para sair da bolsa. custo de aquisição, se integralmente subscrito pelos acionistas, será de 27 milhões. O relatório será apresentado em 9 de outubro. o Friedkin Eles pressionaram por essa estratégia para melhorar a flexibilidade e a sabedoria das operações de Roma. Em troca do investimento inicial, eles também poderão economizar custos de gerenciamento sacolasem ficar exposto às flutuações do mercado em que as trocas são sempre raras.