Andrea Pirlo, novo treinador do Karagomrock, clube turco anuncia comparação sem Vito Corleone: italianos estão revoltados no Twitter

Andrea Pirlo Quão Dom Vito Corleoneo chefe da máfia siciliana interpretado por Marlon Brando Ne O padrinho. É assim que Fatih KaragomarukO clube da liga turca escolheu, para saudar a chegada do ex-campeão mundial e treinador da Juventus no banco: fotomontagem As feições do treinador de 43 anos de Brescia estão incluídas no cartaz do filme cult, com um smoking e uma flor vermelha na botoeira. Uma combinação que já promete gerar polêmica.

Pirlo, que será apresentado à imprensa na terça-feira, 14 de junho, será o segundo técnico italiano a comandar o clube de Istambul depois de Francesco Farioli. “Feliz por começar uma nova aventura”, escreveu ele no Twitter. No entanto, sob o folheto do clube, já há alguns italianos que ouvem sua oposição: “Por que você associa Pirlo ao padrinho?” , “Vamos começar bem, devo dizer!” , “Delete isso Besteira“até”Você tem que falhar‘, a essência de alguns comentários.