Roma-Zoria 3-0 ao vivo: gols de Perez, Zaniolo e Abraham – Forzaroma.info – Últimas notícias As Roma Calcio – Entrevistas, fotos e vídeo

antes da partida – O objetivo é continuar vencendo. “É como uma final”, disse Mourinho ontem em conferência de imprensa, percebendo que depende da Roma até certo ponto. Os Giallorossi tiveram problemas sozinhos, somando um ponto em suas duas lutas contra Bodo Glimt, que deixou o Special One em segundo lugar. Agora, a Roma é forçada a vencer os dois jogos restantes do grupo, na esperança de que os noruegueses recuem.

Mais recente da TRIGORIA Mourinho terá de dispensar Leonardo Spinazzola, que ainda está no buraco devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Mais Brian Cristante e Gonzalo Villar, ambos pela Covid. Pellegrini e Ibanez treinaram separadamente ontem, mas estarão na partida.

Onde eu vejo isso? – Transmissão de TV ao vivo de roma zoria será transmitido de dúzia, visível para todos os assinantes em Smart TVs compatíveis e em todas as TVs conectadas ao TIMVISION BOX, ao PlayStation 4/5, console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Amazon Fire TV Stick ou Google Chromecast dispositivo. A partida será transmitida ao vivo pela TV8 (canal digital terrestre nº 8) e pay-per-view da Sky na Sky Sport Action (nº 206 por satélite) e Sky Sport (nº 253 por satélite). Por meio do site e dos canais de redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, Forzaroma.info Irá mantê-lo atualizado sobre Ele vive da partida.