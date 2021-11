Basquete, quando e onde ver os jogos da Itália: programação

A primeira seleção nacional retorna a campo pela primeira rede do Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023Que acontecerá entre as Filipinas, o Japão e a Indonésia de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023.

Existem dois compromissos para a Italbasket e ambos aparecerão na Sky Sport Arena e na Eleven Sports.

Sexta-feira, 26 de novembro

17,00 Rússia e Itália No Complexo Esportivo Yubileiny

Derita Sky Sports Arena e Eleven Sports

Segunda-feira 29 de novembro

20,30 Itália e holanda No Mediolanum Forum em Assago (Milão)

Derita Sky Sports Arena e Eleven Sports

No Eleven Sports também será possível assistir a outros jogos:

25 de novembro

17:30 Bielo-Rússia e Turquia

18:00 Eslováquia – Bélgica

18:00 Israel – Polônia

19:00 Alemanha – Estônia

19:00 Grã-Bretanha vs. Grécia

20:00 Sérvia – Letônia

20:00 Suécia – Finlândia

20:45 Croácia – Eslovênia

26 de novembro

11:00 Cabo Verde – Nigéria

14:00 Guiné – África Central

14:30 Irã e Bahrein

15:00 Cazaquistão vs Síria

16:00 Geórgia – Ucrânia

16:10 Venezuela vs Panamá

17:00 Rússia vs Itália

17:00 Costa do Marfim – Angola

18:00 Jordânia e Arábia Saudita

18:30 Lituânia – Bulgária

Portugal – Hungria 19:00

19:10 Uruguai vs Colômbia

19:30 Holanda x Islândia

19:30 Macedônia do Norte vs Espanha

20:00 Bósnia-Eregovina X República Tcheca

20:00 Líbano – Indonésia

20:30 França – Montenegro

22:10 Brasil vs Chile

27 de novembro

01:10 Argentina vs Paraguai

04:05 China vs Japão

11 República Centro-Africana com Costa do Marfim

14:00 Nigéria vs Mali

16:10 Panamá vs Venezuela

17:00 Angola – Guiné

19:10 Colômbia vs Uruguai

20:00 Uganda – Cabo Verde

23:10 Chile vs Brasil

28 de novembro

02:10 Paraguai vs Argentina

10:35 Japão e China

11:00 Costa do Marfim – Guiné

14:00 Cabo Verde vs Mali

15:30 Bélgica vs Sérvia

16:00 Grécia – Bielo-Rússia

17:00 Turquia – Grã-Bretanha

17:00 República Centro-Africana

18:00 Estônia – Israel

18:00 Finlândia – Croácia

20:00 Eslovênia – Svizia

20:00 Polônia – Alemanha

20:00 Uganda – Nigéria

22:00 Canadá – Bahamas

23:30 EUA vs Cuba

29 de novembro

01:00 República Dominicana – Ilhas Virgens

03:00 México vs Porto Rico

15:00 Indonésia – Líbano

16:30 Arábia Saudita e Jordânia

17:00 República Tcheca – Lituânia

17:00 Síria – Cazaquistão

17:00 Bahrain – Irã

18:00 Ucrânia vs Macedônia do Norte

18:00 Bulgária – Bósnia e Herzegovina

18:00 Letônia vs Eslováquia

18:00 Rússia vs. Irlanda

18:00 Hungria vs França

18:30 Montenegro vs Portugal

20:30 Espanha e Geórgia

20:30 Itália vs Holanda

22:00 Bahamas vs Canadá

23:00 Porto Rico – Cuba

30 de novembro

01:00 Ilhas Virgens – República Dominicana

03:00 México vs América