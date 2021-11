Pellegrini em dúvida, problemas de Zaniolo

ROMA – A vitória sobre Zorya já está arquivada, A Roma está em grande emergência no meio-campo para a partida contra o Torino. José Mourinho ainda teve que inventar seu próprio treinador E jogadores para compensar a ausência de vários jogadores, principalmente no meio de campo. veritut E não qualificado E o domingo não pode estar aí, Cristante e Villar também estão ausentes Quanto a Covid e no banco, restam apenas Darboe e Bove, dois jovens ainda pouco aproveitados, além do higienizado Diawara, que não disputa a primeira divisão desde agosto.