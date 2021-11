Suplemento Qatar 2022: Será a Itália e a Macedônia. Portugal ou Turquia na final

Itália empatou com Macedônia, Portugal e Turquia na final

Itália Mancini enfrentará a Macedônia, este é o veredicto. Quanto à Azzurra, uma partida difícil contra os macedônios, na final a Azzurra se enfrentará com Portugal ou a Turquia com Ronaldo.

Casais (semifinais em 24 de março; finais em 29 de março)

Meias-finais 1: Escócia – Ucrânia

Meia-final 2: País de Gales-Áustria

Final: Vencedor 2 – Vencedor 1

Semi-final 3: Rússia e Polônia

Meia-final 4: Suécia – República. Tcheco

Final: Vencedor 3- Vencedor 4

Meia-final 5: Itália – Macedônia do Norte

Semi-final 6: Portugal e Turquia

Final: Vencedor 6 – Vencedor 5

as regras

As duas eliminatórias serão disputadas em um jogo, as semifinais no recinto da seleção nacional com a melhor classificação FIFA (noventa minutos e possivelmente extras e pênaltis).

As semifinais acontecerão no dia 24 de março de 2022, enquanto as obras finais, juntamente com as semifinais no momento do sorteio, serão realizadas no dia 29 de março em um dos concorrentes baseados na loteria.

– Ucrânia e Rússia não podem ser combinadas por sorteio.

Encontro

Semifinais: quinta-feira, 24 de março de 2022

Suplemento Finais: Terça-feira, 29 de março de 2022