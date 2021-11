Moto2 Portimão, Report Cards: Gardner está a um passo do céu

Como no MotoGP e Moto3, aqui estão os boletins da penúltima rodada Moto 2 Campeã do Mundo, pelo leitmotiv visto ao longo do ano: Remy Gardner e Raul Fernandez também se enfrentaram em Portimão no duelo que levou ao título mundial., que é exatamente o problema da marca KTM Ajo. O segundo publicado pela equipa austro-finlandesa foi imparável, o australiano é melhor que o espanhol. O filho de Wayne está a meio passo de distância das apostas altas.

A luz também vai para Sam Louise, que ainda está no pódio e está solidamente em quarto lugar na classificação geral. Apresentado ao estreante Cameron Biober, mais uma vez o protagonista e autor da volta mais rápida de todo o Grande Prêmio. Fadiga por Marco Bizzi, oitavo. O cabeçalho Sky VR46 não foi o protagonista do fim de semana. Decepcionante Fermin Aldeguer, grande conhecedor da pista portuguesa.

Boletins do Algarve GP: Atualizado





Remy Gardner – Voz 10 e (aprox) nós

O australiano teve dois resultados ruins, os piores da temporada: Caiu no Texas, apenas em sétimo em Misano. Ao contrário, a vitória americana foi aproveitada por Raul Fernandez, além da segunda colocação ocupada por Marco Simoncelli. Foi muito fácil para o filho de Gardner sucumbir à pressão de seu companheiro de camarote, em vez disso, com um grande golpe nos rins, O barbudo Remy competiu como piloto experiente, humilhando o espanholdesconto final direto. Ainda faltam elogios, mas no Valência ele pode merecê-lo tornando o título da categoria seu. Paradis

Raul Fernandez – 6. Voto

bastante porque Ele foi derrotado no mesmo time, motocicletas e pneus. Não, sem pneus: a escolha de uma solução suave da Dunlop levou a um hack do Grande Prêmio, que ele enfrentou no meio da corrida com aderência instável e grandes pedaços de pneus espalhados aqui e ali ao longo da pista. Justamente quando ele deveria ter vindo para o extra, Raul se rendeu. E dizer que ele se gabava de ter uma postura alegre, em comparação com Gardner. Em Valência, Fernandez terá que tirar o melhor, na esperança de que qualquer infortúnio aconteça ao filho de Wayne. Missão impossível ou quase impossível

Sam Louise – Voz 7.5

Mais do que Fernandes, já que estava equipado com uma moto diferente da KTM Ajo. A equipa inglesa Mark VDS conquistou o terceiro lugar, e continua no pódio, a melhor entre o sub-ranking “outro mundo”, ou seja, não pertence à equipa mais competitiva desta categoria. Impulsionado pelo sucesso de Misano, impulsionado pela atuação portuguesa, O gêmeo de Lincoln no topo da Moto2 foi confirmado. apontando para

Cameron Popper – Foto 7

O Sr. MotoAmerica pode ser, mas ele ainda é um novato nesta categoria. O californiano está no primeiro ano do Campeonato do Mundo de Moto2, a divertir-se, a crescer e a não sentir stress. Talvez porque ele perceba que os objetivos muitas vezes visam outras realizações. As subidas e descidas de Portimão são uma pista bem-vinda para Cameron, que consegue assinar a volta mais rápida da corrida. Se ele se classificasse melhor, o pódio estaria ao seu alcance. Sonho californiano

Boletins do Algarve GP: os fracassos





Marco Pizzichi – 5. Voto

malsucedido e desculpe. A motivação deve-se ao seu talento: alto, mas poucos usos em Portimão. Já na primeira das duas especiais portuguesas, o romeno defendeu-se, sem subir ao pódio. Ai, meu Deus, eu sei que o pódio é obrigatório para ele, mas ele terá condições de terminar a maior parte do tempo nos três primeiros lugares. O oitavo não é um resultado que reflete suas capacidades e as capacidades do Kalex Sky VR46. Um dia ruim pode acontecer a qualquer pessoa, mas é uma pena. Talvez a queda de Misano e seu “zero” o tenham aconselhado a não exagerar. guarda

Fermin Aldughair – 4,5 votos

Pintado como o novo fenômeno da Moto2 quando ele correu no “The Slick”, foi reduzido agora que ele tinha uma sela Boscoscuro. Recorde-se que o espanhol já correu inúmeras vezes em Portimão e é o Campeão CEV Moto2. Claro, os motores de quatro cilindros da Honda ainda são usados ​​nessa série, diferente dos motores Triumph de três cilindros disponíveis na World Series. Mas as curvas portuguesas permaneceram as mesmas Não marcar nenhum ponto é considerado insuficiente. Tamanho

