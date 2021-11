Sebastiano Bianchi, jogador do Legnano Knights: a busca está em andamento. Irmão: “Ele conheceu alguém antes de desaparecer”

o celular Não há mais contatos no catálogo de endereços ou bate-papo. carro próximo Villa Tarantoperto do lago Maggiore Stresa. Onde, segundo a família, conheceu alguém. Nenhuma notícia dele desde segunda-feira à noite. ele desapareceu Sebastiano Bianchi, 29 anos de asa Knights of Legnano Basket, o clube que joga na liga B. Série. As buscas começaram na terça-feira, no momento sem resultados. Depois de jogar e perder contra SanGeorges, Bianchi ‘voltou para casa em Verbania, explica o clube, apenas para sair “sem entrar em contato com a família”.

Só se sabe que a equipe deveria ter feito a dobradinha na terça-feira dar certo Talvez por isso Bianchi já tivesse saído de casa na noite de segunda-feira para voltar ao seu apartamento na cidade entre Milão e Varese. Nascido em 1992, o jogador passou pelas categorias de base da Basquete Varese Para jogar depois em vários clubes, incluindo Tortona, cem, Ómega, Sangiorgese e urania Milan. Al Legnano, com quem jogou alguns anos atrás A2, foi no verão e domingo à noite com 14 pontos Ele foi o artilheiro do time na derrota 72-67 No clássico com seu ex-time.

Em uma postagem no Facebook do irmão do jogador de basquete, Mattia BianchiAgradeceu aos que estiveram próximos da família nos últimos dias e explicou que “o mais provável é que tenha decidido suicídio”. Adicionando detalhes: “Pouco antes de fazer este gesto, ou pelo menos desaparecer no ar, sabemos que ela estava com alguém Ela chegou no carro dela Exatamente de onde Seiba saiu – escreveu – não sei se essa pessoa fez materialmente ajude meu irmão, Eu não ligo. Eu só gostaria de dizer a você, por favor, se você é um humano, para intervir Ligar Comigo para fornecer à minha família qualquer um deles informação útil para descobrir o cadáver.

eu mergulhadores Os bombeiros vasculharam as águas da região onde o carro foi encontrado e as buscas continuaram, inclusive nas estradas, até o pôr do sol de terça-feira. É tudo em vão. Na manhã desta quarta-feira, as equipes voltaram à ação, apoiadas por outros mergulhadores que também vieram de fora da área. cavalaria de cabeça, Marco Tagana, disse Gazzetta dello sport Aquele “Bianchi” hoje em dia foi mais do que isso sorridente normalmente. Pessoalmente, estava começando a conhecê-lo. Trocamos algumas palavras e a primeira impressão foi excelente. ”O grupo da equipe, que suspendeu os treinos na terça-feira, está “incomodado”“Quem poderia imaginar, não havia razão para pensar em tal coisa”, acrescentou Tajana.

A imagem no guia é da página Legnano Basket Knights no Facebook