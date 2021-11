Irlanda e Portugal, lusitanos subscreveram “NoGoal 2 ° Tempo”

Agora estamos perto de encerrar nossas próximas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo e, com algumas raras exceções (Alemanha e Dinamarca já preencheram o passe para o Catar), quase todos os julgamentos ainda não foram feitos. este é o caso” grupo A “Onde ele está no momento à frente do grupo Sérvia (mas com outra corrida) seguido Portugal Que tem apenas um ponto a menos que os líderes. A equipa do Lusitânia, na sua penúltima partida, enfrenta a Irlanda, está perto da retaguarda com apenas cinco pontos, e não tem nada a pedir nestas eliminatórias. Com uma gravata, então, Cristiano Ronaldo E os companheiros vinculados Sérvia , com a vitória eles o ultrapassarão esperando a partida ao vivo em 14 de novembro que decidirá quem terminará em primeiro e terá a passagem da Copa do Mundo no bolso e quem cruzará a linha de chegada em segundo lugar e terá que enfrentar o outro obstáculo nas eliminatórias.

Duas partes do jogo são quase sempre limpas

Depois de seis jogos jogadosIrlanda Ele marcou oito gols no total e coletou o máximo possível. Se você olhar em mais detalhes para os resultados que levaram a este saque (escasso), verifica-se que, exceto para a partida inicial contra Sérvia (Ele perdeu 3-2 com 1-1 no final do primeiro tempo ao qual ele deve somar 2-1 no segundo tempo), as outras duas partes do jogo em todas as partidas subsequentes sempre terminaram com pelo menos uma ficha limpa : em 0-1 contra Luxemburgo Os sets foram 0-0 na primeira parte mais 0-1 na segunda, a 1-2 contra Portugal, 1-0 na primeira parte e 0-2 na segunda, a 1-1 contraAzerbaijão 1-0 no primeiro tempo mais 0-1 no segundo que deve ser adicionado 0-1 no primeiro tempo mais 1-0 no segundo no 1-1 contra a Sérvia para terminar com outro 2-0 no primeiro tempo mais 1-0 Do segundo em 3-0 aparado para o Azerbaijão (a única vitória para Duffy e seus companheiros).

No segundo tempo, “NoGoal” não traiu expectativas

o Portugal No Challenge, a Irlanda tem a chance de vencer o topo do grupo enquanto espera para jogar a eliminatória frente a frente em um confronto direto com Sérvia As eliminatórias serão encerradas. Os azarões inevitavelmente ficam do lado dos lusitanos porque os irlandeses ainda não fizeram muito e parece improvável um compromisso maior agora que estão fora do jogo. Em todo caso, tudo é possível no futebol, mas seja como for a partida, vale a pena focar no que foi dito.Irlanda Sobre as frações do jogo e a inviolabilidade dos portões, para enfatizar como PortugalE, com isso em mente, teve um desempenho melhor. Na verdade, se cada uma das seis partidas disputadas pelos onze treinadores for dividida em duas metades Fernando santos Acontece que, exceto por 1-1 ganho na primeira metade do jogo contra Luxemburgo (O terceiro é jogado por vermelho e verde), e os outros onze todos têm um “zero” dentro deles. Resumindo, pela ordem dos jogos, 1-0 (primeiro tempo) e 0-0 (segundo tempo) contraAzerbaijão0-2 e 2-0 contra Sérvia, ao primeiro tempo 1-1 mencionado acima contra Luxemburgo deve ser adicionado 0-2 no segundo tempo, 0-1 e 2-0 contra a Irlanda, 0-2 e 0-1 no Azerbaijão para terminar com um placar de 3- 0 e 2-0 em um jogo A segunda mão contra o Luxemburgo. moral? para mim PortugalAté agora, sempre foiNenhum gol no segundo tempo“