Ao sinal dos três: o Napoli venceu assim. Juventus, a revolução está fazendo barulho agora. Giuntoli e Domino estão entre os principais da A: os nomes envolvidos. A paralisia do Milan… exceto Liao com um avanço de baixo custo! Barcelona, ​​​​Nome Deco: Horas selecionadas

como ele é lindo! Qualquer abertura diferente desta não faria sentido, numa noite que nunca acabou e quem sabe se acabará. Triunfo, vitória napolitana, ao marco 3: a síntese numérica da perfeição que marcou o percurso do exército de Spalletti desde as dúvidas generalizadas do verão, passando pela “desconfiança” coletiva invernal quanto à duração do mecanismo que desmentiu todas as previsões do impasse, até o voo da vitória que voltou 33 anos depois que Diego devolveu o Tricolor às encostas do Vesúvio.

Três como arquitetos em um cenário majestoso, cheio de luxo que nunca desiste De Laurentiis Nem mesmo em tempos de inexplicáveis ​​polémicas e polémicas do passado, para um empresário que construiu Kolossal das cinzas que dele recolheu. Informado pela qualidade de um treinador como spalletti Alimenta-se da vingança, extraindo dela soluções geniais como as que têm acompanhado a carreira de futebolistas que, graças ao seu encontro, transformaram profissionalmente os seus ideais: Nainggolan, Brozović e o magnífico Lobotka esta temporada são os mais novos e eloquentes. Exemplos. E então lá Giuntoli: Deus ex Machina de aparente loucura, nascido em março do ano passado com o golpe de Estado de Quavaradona, em silêncio geral, e culminando na cessação de qualquer que seja o futuro, que em todo caso garantirá a Nápoles um lucro do capital ganhos Mais de trezentos milhões de euros Em um punhado de jogadores, vamos nos limitar aos super-heróis Osimhen, Kim e Kvarastkhelia.

Tudo além do Scudetto está se abrindo para o diretor esportivo do Campione d’Italia, com possibilidades de transferências pertencentes a outros clubes que queiram inspirar sua busca pelo renascimento do modelo Napoli. Como se estivesse escrevendo um novo roteiro, enquanto os créditos da obra-prima anterior ainda não terminaram. A Juventus, por exemplo: há uma semana estávamos discutindo o quase irreverente Allegri ao descrever uma realidade técnica que se define como positiva, embora o oposto seja evidente para todos. Falávamos de uma revolução silenciosa no horizonte, que pode começar a fazer barulho nas próximas semanas. o O gancho é GiuntoliE por que não é mais um mistério: os bianconeri o definiram como o homem a quem um novo capítulo da história deve ser confiado. Eles farão o possível para arrebatá-lo de Nápoles e não está excluído que o projeto seja bem-sucedido, com todas as consequências do caso: em Torino e também em outros lugares, passando do mentor técnico da Juventus que virá. Nada em profundidade vale a pena gastar grupos e nomes, mas muitas coisas em Turim vão mudar.

Abaixo, deslizamentos de terra gerenciais que podem estar ligados à possível ‘manobra de Giuntoli’ que a Juventus está planejando devem ser levados em consideração. qualquer? A primeira diz respeito Nápoles: Conforme revelamos com exclusividade há quase um mês e meio, leia aqui, ele é o atual diretor esportivo do Empoli Pietro acardi Nome preferencial do estudioso napolitano se o divórcio vier com as provas administrativas atuais. Uma personalidade jovem e capaz, capaz de reforçar treinadores e jogadores encontrados e caseiros. Continuação natural de um projeto iluminado. Se esse é o caso, Na casa do Empoli Perfil. pode voltar tão longe Ricardo Pesinique tem muitos pontos em comum com o Clube Toscano e pode representar a escolha de Corsi.

Quem nem quer saber das revoluções são os milaneses, mesmo que alguém as planeje tanto na frente do Inter quanto na frente do Milan. Milão é um Universo paralelo e aleijado Até à segunda mão do Euroderby com Uma exceção: Rafael Leão. A boa notícia da renovação do contrato dos portugueses com o Milan pode chegar ainda antes do resultado do duplo confronto, podendo mesmo apresentá-la com uma viragem iminente e a custos certamente inferiores aos previstos nas últimas semanas. Nada tem a ver com o enorme bónus de assinatura de 7 milhões: Lião quer o Milan e para o conseguir está disposto a dizer sim a um número muito inferior e sem necessidade de incentivos adicionais. O nó esportivo está prestes a ser desfeito, apesar das repetidas tentativas de Jorge Mendes de controlar uma situação que não vê envolvida em um diálogo com os rossoneri.

Portugal como centro do futebol também no que diz respeito Barcelona: Apesar das indicações espontâneas que aparecem diariamente, o nome que Laporta decidiu focar para o cargo de Alemany Isso é deco leia aqui. A decisão cabe ao ex-campeão blaugrana, que hoje é um agente de sucesso de jogadores que podem incendiar a próxima sessão do mercado de transferências e, portanto, deve decidir aceitar uma mudança completa de vida do ponto de vista profissional. Como assessor especial da Junta Sul-Americana, A.J Plenipotenciário Blaugrana em todo o mercado catalão. Certamente não é uma escolha trivial, mas talvez uma oportunidade muito atraente e estimulante para recusar. E atenção, neste caso, porque a obra é na estrada que começa na Ramblas e sobe Siri Apodem vislumbrar boa parte do próximo verão.