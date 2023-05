Torcedores da Sampdoria jogam dinheiro falso em Lotito e tensão aumenta: eis o porquê

Milão – Momentos de tensão em Milão onde, por ocasião do encontro série A conflito Sampdoria Ultras decepcionado e com raiva Ex-presidente Massimo Ferrero Para a crise empresarial que ainda não encontrou solução. Cerca de 30 torcedores da Sampdoria se reuniram para a competição da Lega Serie A e pediram providências a serem tomadas a seguir Sampdoria Spezia interrupção Por 7 minutos (devido a bombas de fumaça sendo disparadas no campo).

O que aconteceu com Lotito?

Estava quente quando chegamos Cláudio LotitoO presidente da Lazio que foi alvo de torcedores da Sampdoria antes de entrar no Hotel Gallia, sede da associação. “Você não diz nada sobre o que estamos passando por seu amigo Ferrero?” Eles gritaram com o senador e depois o jogaram Dezenas de notas falsas de 500 euros (Também lançado contra outros chefes). Em seguida, as massas foram distribuídas panfleto de protesto (“Destina-se a chamar a atenção para o que se passa na Sampdoria”) em particular contra Ferrero, família Garrone, instituições locais “Mas também a FIGC e a Lega Calcio. Em nossa opinião, esta última é acusada de não fazer nada para evitar que a Sampdoria fosse à falência.”.