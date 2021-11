Juventus: Agnelli, Nedved e Paracci estão sob investigação no caso de ganhos de capital. Guardia di Finanza examina as sedes do clube em Torino e Milão

da tarde 26 de novembro, nesta ordem Gabinete do procurador, Soldados da Guardia di Finanza realizam buscas locais em escritórios Turin NS Milão subordinar Juventus. Pode ser lida em nota do Ministério Público do Tribunal de Torino. O documento continua, “Os financiadores foram orientados a encontrar documentos e outros itens úteis relacionados com as demonstrações financeiras de empresas aprovadas nos anos de 2019 a 2021, com referência à compra e venda de direitos de desempenho desportivo para jogadores e à formação regular de as demonstrações financeiras. “

Trata-se de verificar a “hipótese de crime de falsa comunicação de empresas abertas e faturamento de transações inexistentes, contra Alta direção da empresa e os deuses Gestores nas áreas de negócios, finanças e gestão esportivaEntão, o presidente está sob investigação Andrea Agnelli, é um deputado, Pavel Nedved, ex-diretor de esportes Fabio Paratici (Hoje no Tottenham). Além deles, mais três pessoas. Portanto, os suspeitos são seis no total. Os ganhos de capital negociados com Consop e Kovesuk também foram indiciados recentemente.

“Para proteger o mercado financeiro”, prossegue o comunicado, as buscas começaram após o fechamento do pregão semanal da Bolsa de Valores italiana onde o clube de futebol estava cotado. A CONSOB e o Ministério Público Federal estabelecido na Federação Italiana de Futebol foram informados das “atividades em andamento”. A investigação foi aberta em maio, conforme consta no memorando, e se chama “Prisma”. É confiado a um grupo de Juízes do Grupo de EconomiaCompostos pelo procurador-geral adjunto Ciro Santorello, Mario Bendoni e pelo procurador-geral adjunto Marco Gianoglio, eles também usam tecnologia de interceptação de comunicação.