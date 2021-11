Verifica em Cr7. Contrato

Hora a hora mostre mais e mais detalhes sobreRealizando ganhos de capital ature isso Juventus. A investigação do Ministério Público de Torino está, de fato, conduzindo todas as investigações para determinar se os dirigentes da Juventus eram ou não os responsáveis.

Enquanto isso, um novo também apareceu meu conhecimento.

Juventus, investigações sobre o contrato de Cristiano Ronaldo

Nas ultimas horas Polícia Financeira Na verdade, ele recebeu a tarefa de examinar e pesquisar Documentos e escritos privados No contrato com o astro português Cristiano Ronaldo e no salário mínimo. No momento, o jogador do United Não foi investigado.

O promotor gostaria de destacar um número muito alto de ganhos de capital para 282 milhões em três anos “caracterizado por valores aumentados de forma fraudulenta”.

Juventus, você está sob investigação por falsa contabilidade

Eles estão na Juventus Vocês são as pessoas sob investigação Para pseudo-contabilidade (incluindo Chefe Andrea Agnelli) para as temporadas de 2018-19, 2019-20 e 2020-21, com foco em ganhos de capital. Ontem 26 de novembro Guardia di Finanza inspecionou os escritórios da Juventus E eu tenho documentos diferentes. Investigação iniciada após CONSOB Tinha começado uma série de verificações em julho e depois que um relatório da Covisoc levou o procurador-geral a abrir um arquivo. Também entre os suspeitos está um ex-vice-presidente da Juventus Pavel Nedved E o ex-presidente do distrito esportivo Fabio Paratici Mais três outros anúncios.

Juventus Percebendo Ganhos de Capital: Palavras de Cobuli Gigli

Entre as primeiras reações do mundo dos esportes vêm as palavras do ex-presidente da Juventus, Giovanni Copoli Gigli. É difícil comentar sobre as acusações, é difícil apontar tópicos como classificar jogadores: eles certamente não são edifícios ou carros. A Juventus, pelo que me lembro, é uma empresa de capital aberto, com o conselho de administração e os órgãos de fiscalização que funcionaram e não tenho motivos para acreditar Isso não funciona agora Eu não acredito nesse verbo Não foi corrigido. “

