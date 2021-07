Locatelli-Juventus, oferta oficial do Arsenal: a vontade do jogador

O Arsenal fez oferta oficial a Lucatelli: Aqui está a vontade do meio-campista e as últimas novidades no acordo Juventus – Sassuolo

Existem empresas estrangeiras interessadas. EU ‘Arsenal Está entre estas e talvez seja a mais avançada, porque é a única proposta concreta e importante que nos foi apresentada até agora. ”Ontem à noite Giovanni CarnevaleDelegado corre de SassuoloEle admitiu o grande interesse do Arsenal por Manuel Locatelli. Publicidade, conforme capturado antes Calciomercato.it Foi dito no riacho Ver Calciomercato, encontra afirmações importantes: Introduzido “Gunners”Oferta oficial do Sassuolo 40 milhões de euros. Mas não só. Sobre o talento da seleção nacional estão também importantes clubes estrangeiros, como Tottenham, Manchester United e Borussia Dortmund. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Leia também >>> CM.IT | Sergio Ramos, assinando na estrada: Foi assim que o PSG o convenceu

No entanto, a vontade do jogador é clara: Locatelli quer JuventusMas, ao mesmo tempo, a Juventus será chamada para aumentar a oferta para contornar a proposta do Arsenal. Cherubini Em suma, sua equipe é chamada a encurtar o tempo devido à pressão do clube inglês. Além disso, como esperado antes Calciomercato.itE a A inclinação de Dragosin também foi resfriada como uma possível contrapartida. Portanto, podemos pensar em outros jovens, mas em qualquer caso, a Juventus também terá que aumentar a oferta em dinheiro para vencer a competição do Arsenal.