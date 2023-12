Lazio exclui Vecino da lista de jogadores convocados para a Copa da Itália

a situação

Na manhã de domingo, houve uma troca de palavras inapropriada entre o meio-campista uruguaio e o técnico Sarri, que também o elogiou pela forma como entrou em campo contra o Cagliari: os dois, que se conhecem desde os tempos de Empoli, tiveram um duro atitude. Porém, o jogador admitiu ter cometido um erro e aceitou a exclusão da partida contra o Gênova, certo de que o desentendimento com Sarri já havia sido resolvido. Nesse sentido, em Formello, um pouco de tensão apareceu nos últimos dias: com a Lazio perdendo na classificação e 4 pontos atrás da zona da Liga dos Campeões, com torcedores vaiando o time no final da partida contra o Cagliari (vencido por pouco, embora os sardos foram 10 homens no meio do primeiro tempo), o episódio envolvendo Vecino também foi usado para chocar. Portanto, excluindo é uma mensagem que já possui vários destinatários. Lotito e Sarri esperam que os jogadores mudem de atitude e que a Lazio acelere. Desde o jogo de terça-feira contra o Genoa.