Se Mourinho fala português a renovação está mais próxima: o lado de Friedkins com os ilustres e contra os árbitros

Tudo isso em vinte e quatro horas. Desde possíveis despedidas antecipadas até provas concretas de confirmação. O protagonista é o homem que fez da comunicação uma arte: José Mourinho De Setúbal, e de outro se não.

Vamos resumir. Sábado, Trigoria, conferência de imprensa especial. Foi anunciado há apenas vinte e quatro horas, quando, na semana da Taça dos Clubes Campeões Europeus, ninguém imaginaria que o português apareceria diante de cadernos e microfones, como por vezes fazia invariavelmente em períodos de três jogos em sete dias.

No momento do anúncio, levante a mão se achar que Mo não quer dizer algo que possa causar rebuliço. Então foi. Focando não tanto nas posições de Berardi, mas na estabilidade emocional do árbitro nomeado Marcenaro, e para garantir que nada fosse esquecido, ele também criticou Di Bello, o diretor de jogo nomeado para o VAR.

Lembramos centenas de treinadores apontando o dedo ao árbitro de plantão no final das partidas, mas antes da partida não conseguimos lembrar, por mais que tentemos, palavras tão detalhadas e explícitas. Abra o céu.

Tanto é que, poucas horas depois, espalhou-se a notícia (não confirmada pela Roma) de que tinha sido aberta uma investigação contra o treinador português. Mas mais do que este aspecto, a consideração que imediatamente me veio à mente foi que as palavras de Mo poderiam ser uma antecipação de despedida. Por que? O simples facto é que temos bastante certeza sobre o quão ultrajantes são algumas das acusações contra instituições do futebol, árbitros e não proprietários, especialmente o presidente Dan Friedkin.

Uma ideia prejudicial que também se revelou errada no dia seguinte. Antes mesmo de a Roma entrar em campo contra o Sassuolo, foi goleado no final dos noventa minutos por Morinhani em todos os tradutores que entraram em campo. Era cuidado pelo Gerente Geral, expressão direta de propriedade, Thiago Pinto.

E que, nas nem sempre inúteis entrevistas pré-jogo, (e por extensão também Dan e sua família) ficou completamente do lado do seu treinador com palavras duras que nunca o ouvimos proferir desde a sua chegada a Roma. Em essência, algo novo. Isto significa que este papel que o ilustre jogador repetidamente invocou para estar ao seu lado para que não se sentisse apenas um treinador capaz de acompanhá-lo nos seus jogos pela Roma e defendê-lo (claramente do seu ponto de vista) foi finalmente cumprido para ele.

Uma novidade que o próprio treinador português então, depois de um jogo que devolveu à Roma o cheiro da Liga dos Campeões, quis sublinhar, falando provocativamente em português (“Porque o meu italiano não é suficientemente polido”), agradecendo ao clube e a Pinto por como eles o apoiaram durante as 24 horas que se seguiram à conferência de imprensa do sábado anterior.

Isto também é algo novo que derruba completamente ideias prejudiciais e testemunha uma nova unidade de intenções entre proprietário e treinador após meses de silêncio e mal-entendidos. A tal ponto que a hipótese de renovação do contrato, que a grande maioria dos adeptos da Roma exigiu em voz alta, parece agora mais provável. Nós apenas temos que esperar.