“Um dos jogadores se opôs ao retorno.”

Vestiário Barcelona Teria evitado a chegada de dois jogadores durante a última janela de transferências de inverno: foi o que revelou o podcast ‘Barça reservat’ da Rádio Catalunha. Xavi Queria fortalecer a equipe com um meio-campista com boa técnica e habilidade de passe final, além de um lateral-direito que pudesse atuar como zagueiro central. Para o meio-campo, ele estava pensando em um jogador que conhecesse o clube e tivesse jogado um pouco, e ia indicá-lo Arthur .

Busquets e Dembélé vetam Arthur e Pavard em Barcelona

Sérgio BusquetesNo entanto, o capitão do Barcelona desaconselhou a contratação do meio-campista brasileiro. Por que? O capitão destacará que Arthur viveu uma vida desorganizada durante sua passagem pelo Barcelona e que não seria um bom modelo para os jovens. Foi possível colocar outro veto a Benjamin Pavard por sugestão de seu compatriota Othman Dembélé O que destacaria isso Bavard Ele é um jogador de confronto que cria problemas no vestiário. Como se sabe, Arthur então retornou para… Juve Do empréstimo ao Liverpool Foi fotografado em florentino Enquanto Pavard acabou emInternacional Enquanto o Barcelona contratou o ex-jogador da Juventus por empréstimo eu cancelo.