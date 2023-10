Quanto a Cristiano Ronaldo, jogou melhor que ele e acabou na prisão – Corriere.it

Paym nasceu em 1988 no Estoril e aos nove anos ingressou nas camadas jovens do Sporting Lisboa. “predestinado” Foi assim que a imprensa o descreveu na época. Um jovem de sucesso com certeza e, segundo a Sfera Sports, ganhava mais de 20 mil por mês aos 16 anos. Sua carreira estava em tão alta ascensão que, no verão de 2008, ele se mudou para o Chelsea para experimentar sua grande chance. Mas foi precisamente aí que o sonho começou a desvanecer-se. Jogando apenas na equipa reserva dos Blues, Paym regressou a Portugal mas aí iniciou uma série de empréstimos que nunca lhe permitiram a devida continuidade para se estabelecer. Deixando o futebol de lado, O ano mais negro foi 2019, quando o português foi preso por posse ilegal de drogas. Baim B. ficou surpreso 5 gramas de cocaína Ele passou um ano na prisão por acusações de contrabando de drogas antes de ser absolvido. Ele disse ao jornal The Sun: “A prisão onde eu estava naquela época ficava perto do estádio onde jogava a seleção portuguesa, então eu podia vê-los treinar todos os dias. Eu estava lá por um motivo e nunca pensei: “Ah, o Cristiano está aí. Eu também deveria estar”. A prisão foi muito difícil para mim e para a minha família. “Não havia lugar para um menino como eu”, disse o próprio Pym ao descrever aquele período. Que sempre se considerou melhor que Cristiano: “Você foi realmente especial.” Tenho que ser humilde, mas esta é a verdade. Acredito sinceramente que hoje não existe ninguém como eu, com as mesmas qualidades que eu. quando eu joguei, Se eu tivesse feito o mesmo esforço que Cristiano Ronaldo, teria sido melhor que ele. Se falamos de técnica, você é melhor. Eu era um pouco como Ronaldinho. Infelizmente para mim, nasci com talento. Agora me arrependo de várias coisas: o talento estava lá, a cabeça não. “Eu só pensava em mulheres e festas e futebol era a última coisa que me passava pela cabeça.”