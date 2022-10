Axel Bassani continua na Motocorsa também em 2023

Axel Bassani mantém-se no cargo: no fim-de-semana da Volta a Portugal, o Motocorsa anunciou oficialmente a renovação do contrato com a “jóia”, que será, portanto, também com a equipa Lombard em 2023

Bassani trabalha com a equipe de Lorenzo Mori desde 2021 e já no primeiro ano lutou para vencer em mais de uma ocasião, conquistando o nono lugar. Já foi protagonista este ano várias vezes, subiu duas vezes ao pódio no Magny Cours e liderou os “Independentes” por uma boa margem.

A negociação foi natural, como conversar com amigos – disse Axl. Lorenzo Mauri e eu somos realmente bons amigos. Estou feliz por continuar com esta equipa, pois cheguei às SBK com eles. Estou feliz por ficar aqui porque fora das equipas oficiais acho que é a melhor opção correr com a melhor equipa independente. Depois de 2023 veremos se teremos a oportunidade de pegar uma moto oficial e lutar pelo campeonato.”

E no momento…

“Este ano fomos muito bem, avançamos no caminho certo e melhoramos muito. Espero lutar pelos três primeiros, mas é muito difícil porque Toprak, Johnny e Alvaro estão em outro nível no momento. “Espero estar no pódio todos os finais de semana! Quero aproveitar o momento e esta temporada e depois, durante as férias de inverno, começarei a focar em 2023.”