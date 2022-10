Campeão: 4-2 no Ajax, Napoli voa para a segunda fase – Futebol

O Napoli se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões. No quarto dia do Grupo A, os napolitanos venceram o Ajax por 4 a 2 e levaram o passe para as oitavas de final com pelo menos duas rodadas. O Napoli lidera o grupo com todos os pontos com 12 pontos em quatro partidas.(o recorde) Atlético de Madrid – Club Brugge 0-0 (o recorde)

Objetivos

Nápoles – Ajax 4-2 aos 89 minutos, golo de Osimhen

Nápoles – Ajax 3-2 aos 83 minutos! Um pênalti de Charles Bergwijn. Os chutes de fora pulam, Merritt sente, mas não chega lá.

Nápoles – Ajax 3-1 aos 62 minutos, com um pontapé de grande penalidade de Khvicha Kvaratskhelia. A autoridade georgiana estava sob os sete, impermeável ao fósforo.

Nápoles – Ajax 2-1 aos 49 minutos! Rede Davy Classen. Cruz de Bassey, um cabeceamento brilhante para o meio-campista que zombou de Merritt em sua posição.

Nápoles – Ajax 2-0 aos 16 minutos! Rede Giacomo Raspadori. Mais uma descida para Kvaratskhelia, um toque para o italiano que, com o pé esquerdo, coloca a bola por baixo do número sete!

Nápoles – Ajax 1-0 aos 4′! Hirving Lozano Network. Triângulo à beira da área com Zelensky, a bola de retorno perfeita para uma pole com um ala que, com a cabeça, bate o Pasphere!