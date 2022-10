ELMS | 4 horas Portimão

As 4 Horas de Portimão encerram a temporada 2022 do ELMS com os três títulos de categoria ainda premiados. Vamos descobrir juntos toda a ação do fim-de-semana português e as equipas que vão para a pista do Autódromo Internacional do Algarve.

Autódromo Internacional do Algarve em Portimão Sedia a última rodada da temporada ELMS 2022. Tudo está pronto para o show espetacular da última corrida da temporada que determinará os títulos das três categorias. A etapa portuguesa é agora um “must have” para o European Endurance Series, sendo a designação final da temporada desde 2014. 4 horas de Portimão Chega este ano em sua sexta edição, tendo estreado no calendário ELMS a partir de 2017Depois das três primeiras edições que decorreram no Circuito do Estoril.

Ao longo das 15 curvas da pista portuguesa, bem Os 16 pilotos que atualmente participam no campeonato voltam a vencer em Portimão. Então vamos ver todos os 41 carros que vão participar da última corrida da temporada enquanto a luta continua para ganhar todos os títulos da classe.

Lista de entradas

LMP2

Também em Portimão La LMP2 Apresenta-se como a classe mais numerosa da European Endurance Series. dezesseis carros Eles vão lutar pela vitória geral, com duas equipes ainda disputando o título e três equipes lutando pela divisão. Pro Am.

Corrida Prima É a equipa a vencer na primeira divisão e parece que caminha para conquistar o título da classe. A equipe italiana pode gerenciar uma linha lateral 24 pontos de vantagem para perseguidores diretos, com 26 pontos para vencer no último fim de semana. Na Orica 07 #9, Habsburgo e Deletraz Eles já somaram três vitórias nesta temporada. Aos dois se juntarão mais uma vez o americano Correa, que fará sua segunda prova no ELMS.

O título reservado às equipes ainda está em jogo considerando 24 pontos atrás do Banes Racing para a seleção italiana. Salientou que a seleção francesa, que ainda está sem vencer em 2022, não vai mudar em Portimão Canal, Jamin e Van Uetert no carro número 65. United Autosports É a equipa que mais satisfação tem alcançado na pista portuguesa com duas vitórias gerais em 2018 e 2021. equipe anglo-americana, que confirma Hanson, Tabby e Gamble atrás do volante número 22Depois do sucesso nas 4 Horas de Spa, procura a segunda vitória consecutiva.

grande raça A linha usual enfatiza a Orica # 37. O campeão de 2021 Yifei Ye forma uma dupla de ouro com o francês Lapierre. Ele se juntará à dupla holandesa Kroten na rodada final. Olhos também no meu anfitrião Algarve Pro Racing que publicam Viscaal no número 19mais uma vez acompanhado pelo romano Ugran Que, como em Spa, substitui Sophia Florsch.

O mesmo treinamento para #28 IDEC Esporte com Boleto, Shatin, Lafarge Quem vai se revezar dentro do cockpit do carro operado pela equipe francesa. A equipe conquistou o título da LMP2 para a temporada 2019 em Portimão.

Eles completam a lista de carros registrados lá #30 Por Equipe Douqueine Quem classifica Rojas, De Giros e Bradley, Los Angeles #35 Por BHK MotorsportO #43 do Concurso InterEuropol . e a #21 Por Muhlner Motorsport.

Três tripulações disputam o título da Classe Portimão Pro Am. Equipe de corrida da Turquia pode defender vantagem de 22 pontos em direção ao carro #88 por A. F. Corse. No número 34 da equipe turca encontramos novamente Jack Aitken Junte-se à dupla Eastwood e Willock. seleção italiana Curso AF Ela está pronta para jogar suas chances com o trio Rovera, Nielsen e Perodo Quem vai girar na roda #88.

também corrida Nielsen3º lugar no ranking por altura 82 pontosEle ainda tem poucas chances de conquistar o título. com pressa Nº 24 A equipe britânica estará lá Vendas, Hanley e Bell. Oreca fecha lista de carros cadastrados #47 Por Algarve Pro RacingO #31 Por TDS Racing X Vaillante e a #51 por Equipe Virage.

LMP3

treze carros confirmado na aula LMP3 Para a última rodada da temporada 2022. competição InterEuropol. Show em Portimão com dois carros. lá Ligre #13confiado Pino, tripulação e Oliveira de Portugallidera o ranking com 79 pontos, 19 a mais do que perseguidores diretos. Os três pilotos vêm de três vitórias consecutivas e têm a chance de conquistar o título da equipe polonesa que venceu, nesta pista, em sua categoria. LMP3 Em duas ocasiões, em 2018 e 2021. Dyson, Abramsic e Caprzyk Complete a linha de carros irmãos # 14.

grande raça Ela é a segunda mais forte do campeonato graças ao carro #17 Por Jacobsen, Smith & Benham. O trio suíço venceu a corrida de abertura na França e deve recuperar 19 pontos contra os líderes. o cara Malthe Jakobsen Ele então termina em sexto consecutivo em primeiro lugar, tendo garantido todos os primeiros lugares na categoria da temporada de 2022 até agora. #27 Confie a Molini, Faubert e Duquesne.

DKR Engenharia publica o único sistema Douqueine do grupo. No # 4 Da equipe Luxemburgo, que terminou em terceiro na classificação, vai correr Alvarez, Buchantsev e Van Rompuy. United Autosports Eles aparecem na última rodada da temporada sem chance de obter o título da categoria. Fuessen, Keijl, Gersitz vá procurar Selo da 1ª Temporada Nº 2Enquanto Bentley, Van Pirlo e McGuire Eles querem compensar a segunda parte da temporada com alguns erros.

Como nas rodadas anteriores da temporada inglesa RLR MSport e italiano Euro Internacional Confirme dois Ligier no grid de largada. Primeira série Kapadia, Adcock e Jensen No Lazer #5 O trio de Catalano, McCusker e Filbermayr Jr. estão em 15º lugar. A equipa italiana enfrenta a ronda de Portugal com a dupla Lloveras / Cristovão no nº 10 e com Koebolt e de Sadeleer em #11.

Nielsen Racing e 360 ​​Racing Feche a lista de entrada de nível intermediário com Ligier #7 e #6 respectivamente. A dupla britânica Wells e Little John se revezarão na primeira roda, enquanto Woodward, Keizer e Cyrano se revezarão na segunda.

LMGTE

classe LMGTE É o mais pequeno de Portugal com doze carros na rede inicial. Também em Portimão será possível assistir ao combate entre Porsche, Ferrari e Aston Martin. A luta ainda está aberta para três equipes conquistarem o título da categoria. lá Porsche nº 77 da Proton Competition Chega à fase final da temporada como líder do ranking com Christian Reed, Gianmaria Bruni e Lorenzo Ferrari que tem 9 pontos de vantagem em concorrentes diretos de corrida de kessel. A seleção alemã, vitoriosa em Barcelona, ​​tem uma boa tradição em Portimão com Três vitórias Obtido nas disputadas cinco edições.

lista de três Porsche 911 RSR Que participará da corrida com o segundo carro da equipe alemã, e # 93 confiou a Fassbender, Robichon e Leitz e a #18 Por Absolute Racingsempre nas mãos do trio Picariello, Haryanto e Rampa. Ferrari É a outra marca que ainda luta pelo título de classe. Vitória 488 #57 Por Kessel Racing no fim de 4 horas de spa subiu no ranking Jensen e Chandorf. Os dois pilotos que estão em segundo na classificação com 9 pontos atrás da liderança, encontram o japonês novamente Kimura Após a ausência de Spa .. terceiro lugar na classificação e alguma esperança para a vitória final do Ferrari #60 por Iron Linuxconfiado ao trio Crissoni, Região e Schiavone Que aparece em Portugal por 21 pontos sobre o 77º Porsche, faltando ainda 26 pontos. A equipe Cesena também se classifica “Damas de Ferro” no nº 83para a pista novamente por Dorian Bean, Michelle Gatting e Sarah Buffy. também Rinaldi Racing alinhou dois carrosnúmero 32 para Alessi, Varrone e Ehret, juntamente com o número 33 para Hook, Crestani e Bleekemolen. READ Locatelli-Juventus, oferta oficial do Arsenal: a vontade do jogador A marca Cavalo Empinado conclui sua linha com # 55 Da seleção suíça espírito de raça O que acontece depois de não participar de um spa com Cameron, Griffin e Beryl e com #66 por JMW Motorsportque foi confiada a Petrobelli, Payne e Hudspeth. Aston Martin A coleção de carros GT fecha com as vantagens que ele executaCorrida de Omã com TF Sport. Al Harthy, De Haan e Sorensen correrão em #69, enquanto Hartshorne, Chavis e Adam estarão na roda #95. Leia também: WEC | Lamborghini LMDh: Primeiro teaser e especificações do motor Programa de fim de semana A acção de pista terá início no magnífico Circuito de Portimão, na sexta-feira, 14 de outubroQuando você leva os carros para a pista para enfrentar Primeira sessão de treino gratuita de 90 minutos. À tarde, espaço para uma sessão adicional de 30 minutos dedicada aos pilotos bronze que terão a oportunidade de cortar mais algumas voltas para sentir a desafiante pista portuguesa. sábado, 15 de outubro uma Segunda sessão de treino gratuita de 90 minutos Isso permitirá que as equipes continuem o trabalho de preparação dos carros à luz da corrida. A primeira começará às 17h35 Três cursos de qualificação Quem decidirá o grid de largada para a última rodada da temporada. Como de costume, eles estarão na classe de carros LMGTE Para abrir o gabarito, imediatamente seguido por LMP3 e LMP2. dentro 14:00 de domingo, 16 de outubro Bandeira verde vai decretar 4 horas de estrada para Portimão. A corrida de 4 horas, que determinará os três títulos das categorias, terminará às 18h. Vamos ver em detalhe os horários de todas as sessões portuguesas de fim-de-semana. sexta-feira, 14 de outubro 11:20 – 12:50: Treino Gratuito 1

16:30 – 17:00: Teste de Pilotos Bronze sábado, 15 de outubro 12:40 – 14:10: Treino Gratuito 2

17:35 – 17:50: Qualificações LMGTE

17:55 – 18:10: Qualificações LMP3

18h15 – 18h30: Qualificações LMP2 domingo 16 de outubro o Qualificação e corrida Será transmitido ao vivo no canal YouTube Administrador serial (Oficial da Série Europeia de Le Mans) com comentários em inglês ou francês. Fique a par de todas as novidades do mundo do enduro e do GT seguindo-nos Canal de telegrama dedicado. Siga-nos também nas redes sociais: cabo – Instagram – Facebook – Twitter WEC | O calendário da Temporada Global de Endurance 2023 foi publicado





