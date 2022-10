Rovera em Portimão para o último semestre do ELMS

O capítulo final da série europeia de Le Mans 2022 para Alessio Rovera E os seus companheiros chegam a Portugal no próximo fim-de-semana. De 14 a 16 de outubro, o piloto oficial da Ferrari de Varese irá com François Perrodo e Nicklas Nielsen em busca da final mais acirrada da classe LMP2 Pro-Am, e voltará à ação nas 4 Horas de Portimão ao volante do Oreca para o modelo Team 07 Gibson LMP2 AF Corse. Graças ao seu segundo lugar no início do ano em Le Castellet e às recentes provas realizadas em Barcelona (a vitória) e no Spa (mais um lugar de honra no pódio), a equipa da equipa italiana apresenta-se à fase final do temporada em segundo lugar nas classificações. A diferença do topo é de 22 pontos, realmente muito, mesmo que o título ainda não tenha sido concedido a um atleta.

Com 41 carros na grelha, as 4 Horas de Portimão arrancam com os seus primeiros treinos livres na sexta-feira de manhã. No sábado, o segundo curso e qualificações gratuitas, que está agendado para os 16 formulários LMP2 registrados, à tarde, às 17h15 (18h15 na Itália). A corrida começa no domingo, 16 de outubro, às 13h00 (14h00, horário italiano) com transmissão ao vivo www.europeanlemansseries.com .

Rovera anuncia: “Chegamos a Portimão de forma mais consciente do que as outras marcações depois da manhã do nosso teste há duas semanas. Sabemos o que nos espera e vamos poder focar-nos no desempenho logo de cara, já no teste antes do fim-de-semana de quinta-feira. Depois vamos tentar fazer a nossa parte nas rodadas oficiais. É muito difícil para o título, mas na corrida nunca se sabe o que pode acontecer. O importante é que nós pilotos e toda a equipe façamos a nossa parte com o objetivo de ganhando”.

mundo FIA E aCampeonato de Enfermagem 2022

18 de março – 1000 milhas de Sebring

7 de maio – 6 horas de spa

11 a 12 de junho – 24 horas em Le Mans

10 de julho – Monza 6 horas

11 de setembro – 6 horas de Fuji

12 de novembro – Bahrein 8 horas

Série Europeia de Le Mans 2022

17 de abril – 4 horas de Le Castellet

15 de maio – 4 horas de Imola

3 de julho – 4 horas de Monza

28 de agosto – 4 horas de Barcelona

25 de setembro – 4 horas de spa

16 de outubro – 4 horas de Portimão

Conselho Editorial

Foto AG Foto / Manganaro