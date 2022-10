AO VIVO MN – Em relação ao Milan e Chelsea, Pioli muda de posição em relação à Juventus. Fora de Ketelaere, há um Messias

MilanNews.it

Provável Milan (4-3-2-1): Tatarosano; Kalolo, Gabbia; Tomori, Theo; Tonali, Bennacer, Croni; Liao Ibrahim Diaz. Jerrod. Treinador: Bewley.

19.25 – 2 milhas fora do hotel na direção de San Siro. Este jogo foi contra o Chelsea.

18h45 – De acordo com os últimos rumores de treinamento, Stefano Pioli deve mais uma vez contar com Olivier Giroud no ataque. O atacante francês trabalhou no início da temporada com prorrogação: se fosse titular desde o primeiro minuto desta noite, seria a 13ª posse consecutiva do número 9 entre Milan e França. A partida começou no terceiro dia do torneio na partida entre Milan e Bologna, partida em que ele também marcou seu primeiro gol nesta temporada.

18.15 – Lesionado no jogo de ida contra o Milan, Fofana não fará parte do jogo desta noite. Junto com ele estão também Ziyech e Kante.

17h50 – O Chelsea chegou a Milão nestes momentos, à luz do jogo da Liga dos Campeões de amanhã contra o Milan. A equipe de Potter seguirá agora para o San Siro para uma inspeção de campo e coletiva de imprensa do técnico dos Blues, marcada para as 19h30. Aqui está a lista de jogadores convocados para o elenco de Londres:

Kepa Arizabalaga

Jorginho

Thiago Silva

Mateo Kovacic

Pierre-Emerick Aubameyang

Christian Pulisic

Ruben Loftus-Cheek

Marcus Pettinelli

Trevoh Shlobeh

Eduardo Mendy

Raheem Sterling

Armando Bruga

Montagem de Pedreiro

Denise Zakaria

Ben Chilwell

Conor Gallagher

Rhys James

Kalidou Coulibaly

César Azpilicueta

Kai Havertz

Carne Chokwimica

Mark Cucurella

17.21 – Evidência de que o deslize de quarta-feira só poderia ser o resultado de uma noite ruim: de fato, no jogo do campeonato, o time do AC Milan, cometido contra a Juventus de Allegri, venceu com uma vantagem de 2 a 0. Na noite de terça-feira, o Milan entra na segunda parte do grupo da Liga dos Campeões, que atualmente vê o Salzburg na liderança com 5 pontos, depois a dupla Chelsea e Milan com 4 e Dínamo Zagreb na parte inferior da classificação, mas com 3 pontos . Conjunto muito estreito, ao contrário das expectativas.

17h00 – Será no dia 11 de outubro, e esta será a décima terceira vez na história do Milan. Até agora 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Apenas um precedente na Europa, que remonta à Taça das Taças 1967-1968, quando o Milan empatou 1-1 no Estádio Levski Sofia, com dois golos de Surmani e Asparuhov. A última partida disputada em 11 de outubro remonta à temporada 1987-88, quando o Milan empatou 11 na Sampdoria, com gols de Gullit pelo Milan e de Vialli pela Sampdoria. A última vitória sempre foi contra a Sampdoria, mas em casa, em 1970, por 3 a 1 (dois gols da FIA e gols de Benetti para os rossoneri e Salvi para a Sampdoria). A última derrota foi em 1931, quando o Milan perdeu para a Juventus por 2 a 0 (gols de Orsi e Ferrari).

16.20 Ainda no Milan e no Chelsea, os rossoneri venceram os Blues na Youth League. Por 3 a 1 para a equipe do Abate, Alesi marcou, dois gols para ele, e o suplente Longi.

16.02 – O alemão Seibert, que tem apenas um precedente com o Milan, vai governar sua história até a Liga Europeia de 2020-21: o Milan venceu por 1 a 0 no Sparta Praga naquela ocasião, com um gol de Jens-Peter Haug.

15.34 – Fikayo Tomori também falou com a SportMediaset antes do jogo desta noite contra o Chelsea. Suas palavras: “Quando o San Siro está cheio, é difícil para o adversário. É claro que temos que mudar o desempenho em termos da primeira mão e da situação: sabemos que não jogamos bem e queremos cancelar desempenho da semana passada. Temos a chance de fazer isso.”

14,59 – Nizar Kinsella, jornalista próximo ao Chelsea O Evening Standard falou com exclusividade aos microfones do MilanNews.it sobre o jogo desta noite entre Milan e Chelsea. O colega se concentrou no que poderia ser o duelo principal da partida, entre Theo Hernandez e Reece James, que perdeu o jogo de ida devido à indisponibilidade dos rossoneri: “Espero um duelo grande e taticamente importante, já que James dominou a partida de Londres. Pode-se dizer que James é o melhor jogador do Chelsea agora, com N’Golo Kanté sempre lesionado, e tem sido consistente ao longo da temporada. E por isso podem criar problemas. Com Theo e Leo seria um bom desafio, uma batalha importante que James vai gostar, porque às vezes ele acha as partidas muito fáceis. Este é um verdadeiro teste para um jogador de alto escalão.”

14h35 – Esta é a equipa de arbitragem para Milan e Chelsea:

Árbitro: Daniel Seibert (Alemanha)

Assistentes: Jan Seidel (Alemanha) – Raphael Folten (Alemanha)

Quarto: Daniel Schlager (Alemanha)

Tecnologia de vídeo: Marco Fritz (Alemanha)

AVAR: Dano de Osmers (GER)

14.05 – O técnico do Milan, Stefano Pioli, falou ao SportMediaset sobre o jogo do Chelsea. Estas são suas palavras: “Se você cometer alguns erros, você tem grandes adversários com grandes qualidades para explorar. O nível técnico, a seleção, o arquivamento da equipe e a gestão de certas situações devem estar em alto nível. Leão ainda é nosso jogador importante na fase de ataque e ele é decisivo. Fizemos apenas três jogos na Liga dos Campeões, mas é certo esperar ofertas importantes de um jogador com suas qualidades e talento”.

13.15 O Milan se reuniu esta manhã no Hotel Melia, perto do estádio San Siro, para se retirar antes da partida. Junior Messias volta ao time enquanto Charles de Kettleri está ausente. Sandro Tonali com alguns fãs parou para tirar algumas fotos: por aqui vídeo.

12.46 – Este será o sétimo jogo do Milan no Chelsea. Até agora o Milan venceu uma vez, 3 empates e 2 derrotas. No San Siro, há três precedentes: o primeiro foi a vitória por 2 a 1 na Copa das Feiras de 1966 (gols de Amarildo e Rivera para o Milan, Graham para o Chelsea). Em troca, ele terminou 2-1 para os Blues, e um playoff foi necessário após o jogo em casa por 2-1; O play-off, que foi disputado em Milão, terminou 1 a 1, na época não havia pênaltis nem prorrogação, e o dinheiro foi retirado: o Chelsea venceu. O terceiro precedente remonta à última vez que Milan e Chelsea encontraram o destino, no grupo da Liga dos Campeões 1999/2000. Em Milão, ele terminou 1-1 com dois gols de Bierhoff pelo AC Milan e Wise pelo Chelsea, isso foi em 26 de outubro de 1999. por aqui Todas as estatísticas da partida Magliarossonera.it.

Amigos de MilanNews.it Bem-vindo ao texto ao vivo que acompanha Milan e Chelsea esta noite, uma partida válida pela quarta rodada do Grupo E da Liga dos Campeões. Depois de uma derrota ruim em Londres há uma semana, os rossoneri querem compensar e somar mais pontos para se aproximar da classificação para as oitavas de final. Conecte-se conosco e com a transmissão ao vivo, vamos acompanhá-lo até o início da partida com informações e curiosidade sobre a partida.