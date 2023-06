Enya Bastianini, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, do MotoGP, foram declarados “aptos” em Mugello. FP1 é esperado para Luca Marini

Havia expectativas hoje em relação às decisões do Mugello Medical CenterEm termos de elegibilidade de corrida para pilotos se recuperando de lesões. em turnê Campeonato Mundial de MotoGP 2023Centauros com doenças estão aí, e a notícia é que Ina Bastianini, Raul Fernandez e Miguel Oliveira Eles poderão correr no circuito da Toscana a partir de amanhã.

Romagnolo é declarado “adequado” E deste ponto de vista, confirmaram-se as sensações do dia anterior, que prenunciavam um desfecho desta natureza. De facto, Enea conseguiu recuperar de uma fractura da omoplata direita, e a prova que decorreu na semana passada, directamente na pista italiana, Ducati Panigale V4SEle ficou aliviado.

Os contactos da Dorna deram armadilhas formais, pelo que a “besta” estará à partida após o infeliz acidente do Sprint Portimão (Portugal), que obrigou o centauro italiano a parar durante muito tempo, depois de tentar voltar à sela. La Frontera (Espanha) com maus resultados.

Fernandez também estará lá, como mencionado. o Candidata Aprilia RNF Ele foi forçado a faltar à consulta em Le Mans (França), voltando de uma cirurgia no braço direito para resolver o problema da síndrome compartimental. Seu objetivo era voltar às corridas no fim de semana italiano e seus médicos sorriram para ele. Boas notícias também para o português Oliveiratambém da Aprilia RNF, que desistiu da corrida francesa devido a uma lesão no ombro contraída em Jerez.

Diferentes palavras de Luca Marini, já que a decisão será tomada após o FP1. O piloto da Mooney VR46 Racing Team envolveu-se numa queda em Le Mans Fratura do punho direito. Neste ponto, precisamos entender como o corpo de Luca reagirá ao estresse da moto.

Foto: La Presse