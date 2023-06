Ferrari e Vasseur rendem-se: “É muito difícil de perceber”

Um fim de semana “desastroso”, como ele descreveu LocklearE um carro que não anda, apesar do pacote de atualização oferecido em Barcelona. lá Ferrari Ele não consegue descobrir como resolver seus problemas. Na volta voadora bem, na corrida e não nos momentos em que ele cai muito. E esses fazem uma grande diferença. Líder de equipe Vasseur Ele disse muitas coisas depois da corrida: “O panorama global é o mesmo. Estamos lá na qualificação, não na corrida. Estamos lutando pelo mesmo carro entre blocos e às vezes entre os mesmos blocos. Em Barcelona estávamos à frente.Aston MartinMas isto não é o suficiente. Temos que trabalhar duro”.

Leia também: Leclerc marca presença no primeiro trimestre. Ferrari, é um desastre absoluto: a equipe de rádio destruída

Wasser: “O carro é difícil de entender.” Comportamentos alternativos na corrida

No entanto, o francês declarou amargamente que a Ferrari não poderia resolver os problemas porque não os definiu. E cita como exemplo o desempenho do carro de Leclerc em Barcelona: “É muito difícil de entender e resolver, porque nem sempre é o mesmo problema – como ele disse depois da corrida de Barcelona – no carro de Charles, por exemplo, com o primeiro e o terceira tarefa com o mesmo composto, o equilíbrio foi mal colocado e o último foi Excelente”. E também o stint de Sainz: “Carlos fez um bom primeiro e último stint, e entre eles perdeu 15 ou 20 segundos sobre os concorrentes.”

Leia também: Grande Prêmio da Espanha, Verstappen ainda domina. Para Ferrari é um vermelho escuro

Ferrari, trabalho está em andamento para evitar catástrofe em 2023

Em suma, Vasseur e todos os técnicos que trabalham em Maranello e na pista simplesmente não conseguem encontrar o equilíbrio. A Ferrari continua procurando a solução, mas não consegue encontrá-la. Várias soluções são necessárias. Mas ele está tateando no escuro. O tempo passou e a Copa do Mundo já passou, mas é preciso encontrar uma solução para evitar a derrota total pelo menos no torneio de 2023.