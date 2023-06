Admo e Lazio juntos em um centro que leva o nome de Sinisa

Roma – Esta manhã Roma Foi inaugurado e recebeu o nome de Sinisa Mihailovic Sede nacional para ADMO Na Via de Vigna Fabry. durante o evento que ele participou Lácioaberta pela Cantata de Mameli tocada pelos Carabinieri, participaram muitos representantes de instituições, como a Excelentíssima Chiara ColosimoPresidente da Comissão Parlamentar de Combate à Máfia. “Tive a honra de participar de um evento de grande importância social que também homenageia um grande homem e atleta do calibre de Sinisa Mihailović.Interveio o Excelentíssimo Colosimo, depois interveio a Senadora Elisa Pirromembro da Comissão de Saúde e Higiene do Senado, que destacou a importância da pesquisa científica, afirmando que “Depois de adulto, decidi me inscrever na ADMO aderindo ao processo de redação para doação de medula óssea“. Presidente ADMO Nacional, Rita Infelizmentequeria agradecer especialmente Lácio e a Bolonha pelo grande interesse demonstrado por este fato, e por especificar como”90% dos doadores no último ano pertencem a jovens entre 18 e 25 anos.Em seguida, o chefe da ADMO Nazionale leu uma mensagem que havia recebido do ministro da Saúde, Orazio Nos digam quem queria ser notadoO grande ensinamento sobre perseverança e determinação que recebeu de Sinisa Mihajlovic’, além de observar como as inscrições no cadastro de doadores estão crescendo, mas ainda precisam crescer.

Palavras do presidente da ADMO Lazio

Presidente ADMO LácioJúlio Koradyconfirmado Qual a importância de aderir ao programa de doação de medula óssea, destacando o crescimento contínuo do programa ADMODra. Cristina falou em nome da Lazio mezzaroma O que, além de destacar a importância da atuação do clube nos diversos setores sociais em cumprimento à qualificação do corpo moral ocorrida em 1921, renovou o compromisso da empresa.Para eventos futuros que serão anunciados durante a próxima temporadaEm seguida, a ADMO recebeu um cheque pela doação gerada pelas iniciativas realizadas com Bolonha em favor das atividades da associação.

Mihajlovic, comovente intervenção de sua esposa, Ariana

interferência de toque Ariana MihajlovicA inesquecível esposa de Sinisa. Visivelmente emocionada, estas são as suas palavras: “Agradeço a todos que participaram deste dia tão importante e importante, principalmente a Lazio que não deixa de nos mostrar seu carinho. Também gostaria de agradecer ao doador que permitiu que Sinisa vivesse mais três anos, foi um gesto muito importanteNo final das intervenções, o centro foi oficialmente inaugurado com o corte da fita e descerramento de uma placa com a frase “Senesa”. Mihailovic:”Lembre-se sempre disso, eventualmente o sol volta“.