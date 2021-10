Jefferson Savarino, do Secret Hulk e do Atlético Mineiro Diego Costa

Ele fala um pouco de italiano, tem ascendência Treviso e foi criado quando criança Curitiba na vizinhança Santa Felicitad , onde muitas famílias venezianas encontraram casa e trabalho. Imediatamente, Presidente Considerado o melhor treinador brasileiro com Renato Portaluppi Quem foi embora Sindicato Ir para flamingo : Ele tem 58 anos, ganhou nove títulos e também trabalhou China E conquistou em 2013 Copa libertadores com o ‘ Atlético Mineiro a partir de Ronaldinho NS Diego tardelli . Após uma longa viagem ao redor do mundo que durou sete anos, ele voltou no dia 5 de março para liderar o clube Belo Horizonte Onde todos o consideram o primeiro prefeito da cidade.

HULK E DIEGO COSTA – A Coca trouxe ideias e equilíbrio. Ele é bom em administrar jogadores com personalidades fortes, tem carisma e comunicação e pode se tornar o novo treinador de Brasil ao invés de Titi. No Atlético Mineiro, ele relançou dois atacantes que pareciam estar a caminho do pôr-do-sol: a estrutura NS Diego costa. Com a ajuda deles, ele levou Gallo ao topo do Brasileirão, que a Coca já venceu no passado com Palmeiras. O treinador curitibano tocou na final da Taça Libertadores e dominou o torneio: quarenta e nove pontos, quinze vitórias, quatro empates, três derrotas, trinta e três gols e treze gols sofridos. Ele cavou o vazio atrás de si: Gallo está dez pontos à frente do Palmeiras e onze pontos à frente do campeão Flamengo.

Mecanismos – 4-2-3-1 e 4-3-3 são os modelos de referência para o Coca, que já venceu o “Brasileiro” em 2016 quando treinou o Palmeiras. A direção do argentino Matias é preciosa Zaracho, 23 anos, descoberto em Racing Club a partir de Avellaneda O treinador já ligou para ele scaloni. Hulk marcou oito gols e é o maior goleador do time. Diego Costa chegou no final de agosto após oito meses como agente livre e marcou dois gols em três partidas. Dois jogadores que conheceram a Série A também fazem parte do grupo: Dudu, o ex-zagueiro de Roma, Eduardo Vargas, o chileno que lutou para se integrar ao Nápoles.

descoberta – Mas a carta surpresa de Kuka, que é usada para lançar talentos, é Jefferson Savarino, 24, venezuelano, ala direita, quatro gols no campeonato e dois na Copa Libertadores. Ele se impôs em Zulia, jogado em Estados Unidos da America com o Real Salt Lake E o Atlético Mineiro mudou-se para ele no início de fevereiro de 2020 por um milhão e oitocentos mil euros. Agilidade, sprints, dribles, remates, cortes perfeitos para 4-2-3-1 e 4-3-3. Jefferson Savarino nasceu em Maracaibo Em 11 de novembro de 1996, com 1,69 metros de altura, ganhou duas vezes o campeonato estadual Minas Gerais Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2023. É o melhor estrangeiro do Brasil. Ela tem ambição de jogar Europa, Curtidas Celta vigo e tudo Feyenoord.