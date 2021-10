AO VIVO TMW – Mancini: “Tonali está ótimo. Ele foi baleado por Dimarco I.”

15,30 – Dia da véspera para a Itália. Amanhã a seleção nacional de Roberto Mancini Ele enfrentará a Espanha, em uma partida válida pelas semifinais da Liga das Nações. Ao vivo de San Siro, onde se disputa o jogo, o nosso treinador vai analisar o jogo a partir das 15h45.

15h45 – Começa a coletiva de imprensa: “Fora os jovens jogadores jogam primeiro, eles lhes dão mais chances de cometer erros e depois de dois anos eles se encontram com um jogador que está pronto. Há pouca diferença com a Itália, sim.”

É possível jogar contra a Itália sem um ataque cardíaco?

“Temos alguns problemas, sentimos falta dos avançados europeus que estão em casa devido a problemas físicos. Temos Kane e Rasbadore, depois muitos jogadores de ataque. Veremos qual é a melhor solução”.

Eu estava em 37 resultados benéficos consecutivos. Você quer continuar?

“Queremos sempre vencer e sabemos que dependerá de nós”.

Você é muito religioso e tem muita fé. Quão importante é a religião para você?

“É importante. Eu nasci e cresci falando em público e passei toda a minha juventude lá. É muito importante para mim, na minha vida.”

Luis Enrique disse que mais cedo ou mais tarde você vai perder.

“Ele está certo, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Gostaríamos de continuar assim até dezembro de 2022, mas sabemos que não será tão simples.”

Chamou o Dimarco porque o Tonali teve que ficar nos Sub 21?

“O Dimarco estreou na primeira divisão e eu o conheço bem. Liguei para ele porque já fazia alguns anos e fiquei feliz em vê-lo, deixamos alguns jogadores da seleção sub-21 e isso mesmo, eles têm dois jogos importantes. ”

Ficou surpreso por Luis Alberto e Ibrahim Diaz não terem sido chamados?

“Ele tem tanto que é difícil para ele se relacionar com todos eles. Ele é forçado a deixar de fora os bons jogadores.”

Qual é o valor desta competição?

“É uma competição importante. Obviamente vem depois de um campeonato europeu e parece que duas corridas como esta, e prepará-los em tão pouco tempo não é fácil, mas são duas das quatro primeiras corridas da Europa e queremos melhorar nós mesmos, isso é certo. ”

O centro de ataque de Chiesa é uma opção, ou melhor, de Insigne?

“Não sei se Federico pode jogar no ataque central, talvez com o tempo ele também consiga fazer isso como fez no Chelsea. Temos funções específicas, sabemos onde ele pode jogar melhor. Temos Kane e Raspadori e depois existe a possibilidade de ser Insigne e também Bernardeschi. que já o fizeram. ”

Verratti sofreu no Campeonato Europeu contra a Espanha.

“Lutámos nessa corrida, foi uma semifinal e a Espanha colocou-nos em apuros quanto à posse de bola, faz isso há 20 anos e está à nossa frente nesta corrida. Temos de melhorar este jogo , para ser mais rápido, mas o Marco teve problemas. Tal como os outros. Temos de melhorar, também temos jogadores jovens que têm de fazer jogos importantes. Temos 14 meses importantes e temos de jogar cada vez melhor, ofensivo e equilibrado ”.

TMW – Pelo lado positivo, quem mais te surpreendeu no início da primeira divisão?

“Os caras estão em boa forma. Ele está fazendo um ótimo torneio, há outros com menos de 21 anos e estão jogando e podem conseguir espaço, com certeza vão. Continue jogando”, diz Tonali.

16h05 – Fim da coletiva de imprensa do técnico Roberto Mancini