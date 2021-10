Inacreditável Sergio Ramos, pode deixar o PSG em janeiro

Paris, França) – Na última janela do mercado de verão, Leonardo tem aproveitado muitas oportunidades boas, incluindo Sergio Ramos, que chegou ao Paris Saint-Germain em um traslado gratuito (mais Donnarumma, Wijnaldum e acima de tudo Leo Messi). Depois de não conseguir um acordo com o Real Madrid para renovar o contrato, o espanhol decidiu fazer as malas e mudar-se para o Paris Saint-Germain, mergulhando assim em um novo desafio. Mas o início não foi fácil para o ex-capitão do Blancos.