“Se a Roma vencer a Liga Europeia…”

Roma – A espera de Roma aumenta final da copa da italia, que vai presenciar o desafio da Inter Fiorentina no Olímpico. E espere Freccia Rossa com o troféu a bordo Na estação Termini ele estava lá também Francesco Tottiex-capitão da Roma que esta competição Ele ganhou em 2007 e 2008 ao derrotar o Inter na final em ambas as ocasiões.

Taça de Itália, as palavras de Totti antes da final

“Ah, amanhã é quarta? A Roma joga na quinta, certo?”Ele respondeu brincando aos que lhe pediram para comentar a partida nos Jogos Olímpicos, com uma indicação clara do quê. Isso colocará a Liga Europa ao alcance e verá os Giallorossi enfrentarem o Sevilla em 31 de maio em Budapeste.. Então ele voltou a ficar sério: “A favorita não está lá e é difícil encontrá-la na final, num confronto direto onde tudo pode acontecer – disse o ex-giallorossi Em microfones Sportmediaset –. Entre os dois, o Inter vai começar por cima, mas ficaria feliz se a Fiorentina ganhasse. Talvez o Inter volte a fazê-lo na Liga dos Campeões. Seria bom. Espero que pelo menos um italiano ganhe um troféu e espero que a Itália seja mais importante para outros países”.. Vincenzo Italiano certamente concordaria, Talvez um pouco menos Simone Inzaghi Que almeja vencer a Fiorentina primeiro no Olympico e depois o Manchester City em Istambul.





Totti fala sobre futuro de Mourinho na Roma e -10 na Juventus

Voltando para a final da Liga Europa esperando a Roma, Totti mostra como, em sua opinião, o resultado da partida contra o Sevilla poderia. Mudar o futuro de José Mourinho Com sucesso conseguiu convencer os portugueses a permanecerem na cadeira Giallorossi: “Ao vencer, você tem uma mentalidade diferente e outra abordagem para o futuro, mas mesmo se você perder, ainda é mo- O ex-capitão disse –. No entanto, é claro que com a vitória haverá diferentes pontos de vista.”. Ele virá também Classificado na Liga dos Campeões da UEFA que Ficou muito complicado no campeonato depois do empate com o Salernitanaassim como ficou muito difícil para a Juventus depois disso -10 que foram anexados aos Bianconeri pela Justiça Federal pouco antes Em seguida, a partida foi perdida em Empoli pela equipe de Massimiliano Allegri: “Todo o cenário mudou um pouco, faltam apenas dois dias e veremos quem segue em frente.”