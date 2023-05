Inter, possível formação contra a Fiorentina: La Lola, uma novidade para Inzaghi | primeira página

véspera Fiorentina – Inter, final da Copa da Itália. Os nerazzurri chegam ao primeiro de dois desafios dignos de título em menos de um mês após as eliminatórias com Nápoles. moral da tropa Meu humor No entanto, ele está sempre muito alto e, desafiadoramente, os considera favoritos, Lautaro e seus companheiros não querem errar.

A meta é repetir o sucesso do ano passado e o especialista Inzaghi já sabe em quem confiar. Mais do que apenas opções potenciais na realidade para Simon, faz sentido falar sobre isso certeza. E também contra os principais italianos do Inter não mudará. Apenas um novo: Samir Handanovic. O capitão é o homem da Copa da Itália e vai recuperar o lugar de Onana na defesa dos Nerazzurri. Poucas dúvidas o aguardam: o trio Darmian, imaturo e desobediente. em gangues Dumfries E Marcono meio do campo maca e a dupla Calhanoglu Brozovic Dispostos a trocar papéis, tarefas e cargos em campo, sem pisar muito uns nos outros. Não há nenhuma Lola em primeiro planoAlém de Lautaro Martinez, ainda haverá o brilhantismo de Edin Dzeko neste período. Inzaghi sabe fazer e não quer perder a sua magia num campo onde conseguiu grandes resultados com a Lazio.

possível formação

Dentro (3-5-2): Handanovic. Darmian, imaturo, varas; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko. todos: Simon Inzaghi.