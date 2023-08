Cinco dos jogadores EuroVolley de Lube

O Campeonato Europeu de Voleibol 2023 arranca com a competição de cinco atletas da Cucine Lube Civitanova. Amanhã, segunda-feira, 28 de agosto, terá início a Revisão Continental. O líbero Fabio Palaso e o pregador Mattia Botolo defenderão o título conquistado pela Itália em 2021, enquanto o líder Alex Nikolov trará uma valiosa coleção de pontos para a seleção búlgara, e o meio-campista Barthelemy Cinnanese superará o muro contra a França e será o protagonista do Grupo D do derby vermelho. Branco com Adis Lagumdzija, ponta ofensiva da Turquia.

Serão 24 equipes competindo pelo troféu, que será inaugurado no sábado, 16 de setembro. Os próximos jogos serão sediados por Itália, Bulgária, Macedónia do Norte e Israel: Grupo A, quatro jogos dos oitavos-de-final, dois quartos-de-final, duas meias-finais e a final será disputada em Itália. Na Bulgária, serão realizados os jogos da segunda fase da fase de grupos e os restantes jogos da fase a eliminar. Grupo C na Macedônia do Norte e Grupo D em Israel. A rica cobertura de TV virá com Rai (Rai 2 e Rai Sport) e SKY (SKY Sport Summer e SKY Sport Arena) transmitindo todos os jogos da Azzurri.

Paulo A na Itália

Segunda-feira, 28 de agosto de 2023, às 21h, em Bolonha

Bélgica – Itália

Quinta-feira, 31 de agosto de 2023, às 21h, em Perugia

Estônia – Itália

Sexta-feira, 1º de setembro de 2023, às 21h, em Perugia

Sérvia – Itália

Segunda-feira, 4 de setembro de 2023 às 21h em Ancona

Itália – Suíça

Quarta-feira, 6 de setembro de 2023, às 21h, em Ancona

Alemanha – Itália

Calendário da Bulgária na primeira rodada – Grupo B na Bulgária

Terça-feira, 29 de agosto de 2023, às 19h30, horário italiano

Espanha – Bulgária

Quinta-feira, 31 de agosto de 2023 às 19h30, horário da Itália

Finlândia – Bulgária

Sábado, 2 de setembro de 2023 às 19h30, horário italiano

Bulgária – Ucrânia

Domingo, 3 de setembro de 2023, às 19h30, horário italiano

Bulgária – Croácia

Terça-feira, 5 de setembro de 2023, às 19h30, horário da Itália

Eslovênia – Bulgária

Calendário da França na primeira rodada – Grupo D em Israel

Quarta-feira, 30 de agosto de 2023 às 16h, horário italiano

Turquia – França

Quinta-feira, 31 de agosto de 2023 às 16h, horário italiano

França – Portugal

Sábado, 2 de setembro de 2023 às 16h, horário italiano

Israel – França

Segunda-feira, 4 de setembro de 2023 às 16h, horário italiano

França – Roménia

Terça-feira, 5 de setembro de 2023 às 16h, horário italiano

Grécia – França

Avaliação de Türkiye na primeira fase – Grupo D em Israel

Quarta-feira, 30 de agosto de 2023 às 16h, horário italiano

Turquia – França

Sexta-feira, 1º de setembro de 2023 às 15h, horário italiano

Romênia – Turquia

Sábado, 2 de setembro de 2023 às 16h30, horário italiano

Turquia – Grécia

Segunda-feira, 4 de setembro de 2023 às 19h, horário italiano

Portugal – Turquia

Terça-feira, 5 de setembro de 2023 às 19h, horário italiano

Turquia – Israel