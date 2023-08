Técnico Gianmarco Busico: “Eles me perseguiram, mas deixaram meus jogadores em paz. Dedico esta vitória ao Petrucci”

“Não precisa se preocupar”, disse Bose, falando aos microfones da RaiSport. Bata em mim, mas deixe meus jogadores em paz. As estatísticas: Esses caras venceram 11 dos últimos 12 jogos. O Presidente Federal me ama como um filho e eu o amo como um pai. Dedico esta vitória a quem merece chegar à pré-olimpíada. Eu tenho uma equipe interessante. Sem eles eu teria pulado do 47º andar. Sandro de Paul ensinou todo mundo, porque quando você é amigo, você é amigo para a vida toda.”

“A única coisa, não diga que sou prejudicial porque não é verdade – Depois ele continuou conversando com a SkySport -. Suponhamos que eu perca jogos, que esteja com raiva, que não seja natural, mas não toque nos meus jogadores, na comissão técnica e no meu chefe, que me tratou como um filho esses dias e vê meu sofrimento. Diz-se que o treinador é um homem. Mas eu não sou. Esses caras são emocionantes. Estávamos em um grupo muito complicado. Mas explicar isso para quem já está mal preparado é impossível. Elevámos a fasquia e isso colocou mais pressão sobre nós. Mas os caras foram incríveis.”

Abraço entre o técnico Gianmarco Bouzico e Jordan Clarkson ao final da partida entre Itália e Filipinas na Copa do Mundo de 2023 Créditos: Getty Images

Ritchie: “Recuperámos a confiança, sabemos o que merecemos”

“Aproveitamos este resultado, que não é um dado adquirido num edifício em chamas e com muitos aplausos”, disse Pippo Ricci, protagonista com 14 pontos e 4/6 fora do banco. Vivemos dia após dia e enfrentaremos o que será, mas Saber quem somos e o que merecemos. Essa partida nos dá confiança, a autoestima aumenta quando você vence e chuta bem. Quando fazíamos mais de quatro passes criamos sempre uma cesta, enquanto Tonot e Pagola fizeram um ótimo trabalho com Clarkson na defesa. Vamos começar com isso. Agora esses dois dias de descanso com certeza nos farão bem. Estamos rodeados de jogos e não foi fácil ver os adversários torcendo pela derrota para a República Dominicana.” READ A Turquia está desamparada e o Euro 2020 alerta para ...

Bagula: “Arrematamos bem quando movimentamos a bola. Hoje aconteceu comigo”

Alessandro Pagola, autor dos hat-tricks cruciais entre os dois jogos dos quartos-de-final, disse: “Estou feliz por ter ajudado a equipa em ambos os jogos. Quando movimentamos a bola, existe sempre a possibilidade de acertar bem a bola com os pés no chão. Desta vez aconteceu comigo, da próxima vez pode acontecer com outra pessoa. Nos próximos dias teremos que recuperar as energias e trabalhar nos pequenos detalhes que ainda estamos errando. Até hoje não fomos consistentes aos 40 minutos e precisamos melhorar esse ponto de vista tanto na defesa quanto no ataque. Esta é a minha primeira vez em uma Copa do Mundo, o que é bom. “Cresci com uma lenda do futebol em 2006. Quando se fala sobre a Copa do Mundo ou a seleção nacional, sempre há algo especial.”

Mele: “Passámos de extraordinários a catastróficos. Precisamos de mais equilíbrio”

“Hoje jogamos bem em equipe, sem nunca nos separar e também avançando quase 20 pontos – comentou Nicolo Mele, que preencheu a área de pontuação com 10 pontos, 6 rebotes e 7 assistências para uma nota 19, o melhor jogador de todos os tempos Ele – Já nos classificamos, agora vamos jogar a nossa chance com os demais competidores. Contra a República Dominicana ficamos um pouco divididos, o que nunca aconteceu antes. críticas? Antes de sermos desastres. Depois os fenômenos que invadiram tudo. Contra Angola tornámo-nos crianças que já não sabem jogar basquetebol. contra a República Dominicana, que também é uma excelente seleção, Perdemos e foi um desastre, e não merecemos mais nada. Você deve ter mais equilíbrio. Não rematemos bem nos dois primeiros jogos, mas jogámos sempre o nosso jogo. O grupo existe, está unido e hoje vimos isso”. READ Udinese Roma, declaração pré-jogo de Mourinho: "Fair play financeiro? Protege os fortes"