Segunda Divisão, ataques externos de Parma, Modena e Palermo. Ascoli avassalador com Feralpisalo

Bolonha, 29 de agosto de 2023 – Certamente não faltaram gols e diversão nas partidas de abertura do campeonato. Primeira rodada no meio da semana da segunda divisão: na Arena Garibaldi – estádio Romeo Mente em Pisa Terceiro sucesso consecutivo do Parma por Fábio Bequia Eles venceram os anfitriões nerazzurri por 2 a 1 e terminaram sozinhos no topo da classificaçãoOs Dukes começaram forte e, após acertar a trave aos cinco minutos, abriram o placar aos 14 minutos, no auge de uma jogada emocionante que Suhm iniciou e Bony finalizou. As coisas quase ficaram irremediavelmente complicadas para os anfitriões aos 26 minutos, quando Liverbe – após verificação do VAR – recebeu cartão vermelho dedução para o beneficiário. Porém, após o intervalo, a equivalência numérica foi restabelecida com a expulsão de L Coulibaly amarelo duplo. Um episódio que motivou o Pisa, que fez o 1 a 1 aos 83 minutos, em cobrança de pênalti que Vallotti cobrou e converteu com frieza. O estopim que acendeu a final, com o Parma devolvendo a flecha de ultrapassagem e Colac desviando a barreira do vencedor, está em plena recuperação. O Palermo também desfrutou do doce sabor das vitórias fora de casa, vencendo o Estádio MAPI em Reggio Emilia por 3-1.Lucioni garantiu que o gelo fosse quebrado a favor do Rossanero aos 7 minutos, dissolvendo rapidamente a bola e chutando para a área adversária com a rede. Mesmo depois de ter sido eclipsado pelo sinal vermelho de Marcandale antes do intervalo, Reggiana não desistiu e aos 63 minutos empatou com Lanini. Porém, o empate terminou 1 a 1 por apenas 8 minutos, pois aos 71 minutos Segre colocou o Rossanero novamente na frente e depois colocou os três pontos no gelo com um cabeceamento de Soleri aos 95 minutos. Modena venceu por 2 a 1 no Cousins ​​​​Stadiumpara. A vitória amadureceu na Remontada, porque foi a formação de Cosenza aos 12 minutos que resolveu a situação com cruzamento de Totino. Mas pouco antes do intervalo do meio da partida, Emilians e Strizolo empataram. Após o intervalo, o jogo começou com importantes oportunidades perdidas de ambos os lados, e só foi decidido poucos minutos depois dos 90 minutos, quando Abiosu repetiu o alívio de Mikay após remate de Abiosu. Finalmente na noite de homenagem que del Duca presta à memória de Carlo Mazzoni Ascoli venceu o calouro Feralpisalo por 3 a 0. A estrela absoluta do sucesso da Juventus foi, sem dúvida, Pedro Mendes: o português abriu o marcador aos 29 minutos com um cabeceamento certeiro após cobrança de falta de Masini. O primeiro flash de dois passes mortais, Rodriguez aperfeiçoou, acertando rapidamente o chute rasteiro de Giovanni. Em seguida, a equipe do Marquês completou o trabalho com o segundo gol da noite de Mendes, que estabeleceu o placar por 3 a 0 na cobrança de pênalti aos 76 minutos.