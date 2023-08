Juventus e Kosice à venda: o tempo está se esgotando entre a Premier League inglesa e a Bundesliga e a proposta de Roma | primeira página

Philip Kostic Acabou em Nos bastidores do projeto Juventusmuito para nos encontrarmos novamente No mercado. Foi superado na hierarquia de Max Allegri por Andrea Cambiasso e Samuel Elling Jr.O sérvio nasceu em 1992 Colocado à venda por Cristiano Giuntoli. Tendo representado uma das poucas notas positivas da temporada 2022-23, com 54 partidas, 3 gols e 10 assistências, no momento não encontra comprador para o ex-clube Eintracht Frankfurt. Seu agente Alessandro Lucci, cujas relações com a Juve não são as ideais, depois do caso Bonucci, procura alojamento para ele, na Itália ou no exterior. De momento não há resultados concretos para o treinador sérvio, mas apenas sondagens de opinião com clubes de médio escalão A Premier League inglesa e a Bundesliga, e a proposta de Roma. O terreno, o Giallorossi, foi descoberto por Lucci tanto para Kostić quanto para Bonucci.

Da Série A à Liga Saudita: todas as datas de fechamento do mercado de transferências, país por país

Ana Conte – Chegou à Juve no verão de 2022 por 12 milhões de euros euros, pagáveis ​​ao longo de três exercícios, acrescidos de taxas adicionais no valor máximo de 1,5 milhões de euros, incluindo a contribuição solidária prevista no Regulamento da FIFA, Kostic tem contrato com a Juventus até 2026. Com 3 milhões já amortizados no balanço, Kosic pode gerar ganhos de capital para a Juve se for vendido por um preço inicial de 9 milhões de euros ou mais. Para já, também graças ao ano muito positivo de que chegou o internacional sérvio, O clube alvinegro pede 25 milhões, mas sem receber respostas positivas do mercado de transferências.

Os números certos – Há boas razões para acreditar que mesmo uma oferta potencial de 12-15 milhões poderia ser suficiente para convencer a Juve.. Por outro lado, para convencer Kostic, é necessária uma oferta contratual pelo menos igual O salário que ganha atualmente em Turim é igual a 2,5 milhões líquidos ano, novamente por três anos. Então Kostic está à venda, a Juve aguarda ofertas e depois direciona o dinheiro para outros alvos do mercado, principalmente Domenico Berardi.