Previsão, possíveis formações e como vê-las na TV e ao vivo

lá série b A temporada 2023/2024 continua sua marcha rumo ao segundo dia do torneio, que promete ser sempre cheio de equilíbrio e certamente incerto. Em especial, o desafio, marcado para terça-feira, 29 de agosto, a partir das 20h30, coloca o estádio Arena Garibaldi à frente do público. Pisa por Alberto Aquilani Parma por Fábio Bequia. Então vamos dar uma olhada no seguinte predição para Pizza parma.

Pizza parma

o Pisa, tendo ‘perdido’ uma estreia devido ao adiamento da partida, disputou e venceu sua primeira partida no golpe de estado da Ferrari contra a Sampdoria. A vitória por 2 a 0 sobre a Sampdoria começou a ganhar corpo com o gol inaugural de Matteo Tramoni, aos 14 minutos do primeiro tempo. Depois, no início do segundo tempo, chegou também ao 0 a 2 final assinado pela Arena. Daí a aventura Alberto Aquilani No comando dos toscanos não poderia ter começado melhor.

do lado dela, Parma Ele teve um ótimo início de campeonato, mantendo a pontuação total e conquistando duas vitórias no cofre. Depois de vencer por 2 a 0 no Feralpi Salo na estreia, os Dukes sofreram um gol pelo mesmo placar contra o Cittadella, curiosamente, pelos mesmos marcadores. formação Fábio Pecchia Ele imediatamente abriu o placar com um pênalti marcado por Benedichak no segundo minuto, depois aumentou a vantagem no início do segundo tempo com um gol do Burnaby aos 48 minutos.

Como assistir ao jogo na TV e transmissão ao vivo

A partida Pisa x Parma, marcada para começar às 20h30 de terça-feira, 29 de agosto de 2023, será vista ao vivo na TV na plataforma online de TV paga da Sky Sport e na plataforma de streaming DAZN.

Possíveis formações Pisa-Parma

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (4-2-3-1): Nicolau. Hermanson, Cannistryli, Liverby, Gorskine; Marin, Veloso; Il Tramoni, Arena, D’Alessandro; valor para você. treinador: Alberto Aquilani.

Parma (4-2-3-1): chicizola. Delprato, Balogh, Osório, Coulibaly; ESTÉVEZ, Hernani. Partibelo, Sohm, Benedezac; Bonnie. treinador: Fábio Pecchia.

Previsão

Falando em prever o jogo, na minha opinião o Parma começa com preferências de prognóstico apesar do fator negativo em casa. Então você pode escolher bem a tag x2 Cotado em 1,51 pela GoldBet. Alternativamente, você pode jogar tag 0,5 a mais que no primeiro semestre Com as melhores probabilidades de 1,53 fornecidas pela Better. Finalmente a opção Mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo É oferecido ao preço de 1,70 Sisal