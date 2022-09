É uma luta com Real Madrid e Barcelona

esperando por isso Cayo Jorge Ele se recuperou de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, sofrida em fevereiro jogando com Juventus U23E ele poderia tentar mostrar seu valor, a Juventus passaria para outro jovem talento brasileiro. De acordo com o Catalonia Mundo Deportivo, de fato o Juventus Virá A competição com Barcelona e Real Madrid Para garantir a última estrela em ascensão do Brasil: o atacante do Atlético Paranaense de dezessete anos Vitor Rocha.