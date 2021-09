O recorde mundial em Kairouni! Possível triplo nos 100 metros do atletismo Leverani na final do tiro! – OA Sport

Assista ao vivo no OA SPORT com um clique

Olá e bem-vindo à transmissão ao vivo de texto completo dos Jogos Paraolímpicos de Tóquio em 2021. Dia 11, e as novas finais acontecerão no Japão hoje, com mais 49 títulos, incluindo tiro (1), atletismo (23), badminton (7), bocha (3), remo rápido (5) e futebol de 5 lados One ( 1), campo de tiro (2), vôlei sentado (1), taekwondo (2), basquete em cadeira de rodas (1) e tênis em cadeira de rodas (3).

OA Sport traz para você a transmissão ao vivo em texto completo dos Jogos Paraolímpicos de Tóquio 2021: Todos os resultados das corridas de hoje, sábado, 4 de setembro, com notícias em tempo real, minuto a minuto, para não perder nada. Vamos começar 02:00 hora italiana com badminton.

Atletismo – Na final dos 100m T42 feminino, estarão Martina Kironi, Ambra Sabatini e Monica Contravato. READ Cristiano Ronaldo expulsa Juventus: uma reviravolta repentina é possível

Atletismo – Recorde mundial de Ambra Sabatini com 14,39 primeiros colocados Monica Contravato qualificou-se em segundo lugar com 14,72.

Atletismo – O T42 feminino começa nos 100m, com Ambra Sabatini e Monica Contravato.

ARCHERY – A Itália venceu por 6-0, vitórias fáceis para os Azzurri Migno Elisabetta e Stefano Travisani.

ARCHERY – A Itália venceu por 6 a 0, uma vitória fácil para nossa equipe Azzurri Mijno Elisabetta e Stefano Travisani contra os atletas mongóis Demberel e Namjilmaa.

5-A-SIDE FOOTBALL – No final do primeiro tempo da final da medalha de bronze, o Marrocos abriu 2 a 0 sobre a China com dois gols de Zouhair Sensalla.

Tiro ao Alvo – A final da pistola mista SH1-P4 de 50 metros começa quando Nada Vario azul não consegue se classificar, ficando em 25º na classificação.

Remo – Na final do programa de hoje, nos 200m Va’a VL3 masculinos, o australiano Curtis McGrath, que derrotou o brasileiro Giovanni Vieira de Paula, conquistou o bronze sobre o britânico Stewart Wood.

VELOCIDADE DA CANOA – Na final do programa de hoje, a classe 200m Va’a VL3 levou o ouro para o australiano Curtis McGrath que venceu o brasileiro Giovanni Vieira de Paula, bronze para o britânico Stuart Wood.

ARCHERY – Após uma vitória de 6 a 0 sobre a Mongólia, a Itália enfrentará o Japão nas quartas de final de times mistos, começando no italiano 11,10 (18,10 horário local).

Tiro ao alvo – A qualificação do fuzil misto SH2-R9 de 50 metros começará em breve, com as azzurri Andrea Liverani e Pamela Novaglio em busca de uma vaga na final.

Tênis – Começa a final da medalha de bronze em duplas femininas entre Kamiji / Ohtani do Japão e Wang / Chou da China. READ Gianmarco Tampere não pegou, o que se passa sob a bandeira com a portuguesa Mamona! - Atmosfera

Tiro com alvo – duplo indiano na pistola mista SH1-P4 de 50 metros. A medalha de ouro para Manish Narwal ao estabelecer o recorde nos Jogos Paraolímpicos (218,2), prata para seu compatriota Singraj, bronze para o russo Sergei Malyshev.

BOCCIA – No Campeonato de Pares BC4, o bronze foi para a Rússia, que venceu Portugal por 5-1.

5-A-SIDE FOOTBALL – Bronze foi para o Marrocos, que venceu a final do torneio masculino sobre a China por 4-0.

Tênis em cadeira de rodas – No primeiro set da final de bronze em duplas femininas, o japonês Kamiji / Ohtani tem uma vantagem de 4-1 sobre o chinês Wang / Chou.

Tênis em cadeira de rodas – começa a final de duplas femininas de bronze entre Kamiji / Ohtani do Japão e Wang / Chou da China.

Tiro – Andrea Liverani na final! Azul fecha em sexto na qualificação de rifle misto SH2-R9 de 50 metros com 623,3 pontos e a partir das 7h45 estará entre os oito a jogar uma medalha. Em vez disso, Pamela Novaglio tornou-se a décima.

BOCCIA – No Campeonato de Casais BC3, o bronze vai para a Grécia, que venceu Hong Kong por 7 a 0 na final pela menor pontuação do pódio.

Tênis em cadeira de rodas – Na final pela medalha de bronze, após vencer o primeiro set (6-2), a dupla japonesa Kamiji / Ohtani lidera por 1 a 0 sobre os chineses Wang / Zhou no segundo set.

BOCCIA – Na final para conquistar a medalha de bronze na categoria por equipes BC1 / BC2, o Japão venceu Portugal por 4 a 3 e avançou para a terceira divisão do pódio.

SITTING VOLLEY – Começa a final do bronze do campeonato masculino entre Brasil e Bósnia e Herzegovina. READ "Besteira sobre Caio Jorge. Serie A aprende com Mancini"

Tiro ao alvo – Está a decorrer o treino das semifinais com a espingarda mista SH2-R9 50 metros, onde também estará presente Andrea Leverani Blue, sexto na qualificação.

Tênis em cadeira de rodas – No segundo set da final, Kamiji / Ohtani (Japão) avançou no segundo set da final sobre Wang / Zhou (China) por 3-2. Os japoneses venceram por 6-2 no primeiro set.

Vagão sentado – A Bósnia venceu o Brasil por 16-11 no primeiro set da final da medalha de bronze masculina.

Basquete em cadeira de rodas – Na Ariake Arena começa a partida final válida pelo 5º lugar no torneio masculino entre Turquia e Austrália.

SITTING VOLLEY – Primeiro ponto do Brasil na final para o bronze do campeonato masculino com a Bósnia, 24-23 a favor do ouro verde.

Sente-se no avião – O Brasil venceu o primeiro set da final da medalha de bronze masculina com a Bósnia depois de também perder por cinco.