Voleibol feminino europeu: Itália na final com a Sérvia, 3-1 contra a Holanda

Amanhã, às 20, o Azzurre jogará o título continental em Belgrado contra os donos da casa, grandes rivais dos últimos anos

o último. A Itália continua no caminho de recuperação depois de Tóquio e supera o obstáculo holandês nas semifinais europeias. O progresso feito no quarto set contra a Rússia esta noite também foi confirmado, apesar de um mau passe no terceiro set por Mazanti para alcançar os melhores resultados. Pela quinta final nacional continental da história: em 2001 e 2005 os azuis conquistaram a prata, e em 2007 e 2009 chegaram ao ouro. A final de ouro será amanhã às 20h. A nomeação continua com a Sérvia, rival histórica dos últimos anos.

o jogo – Mazzanti destaca o time já admirado contra a Rússia com Orro dominando cada vez mais a partida e, ao contrário de Egonu, uma dupla Sylla-Pietrini como spikers, quarterback Chirichella e Danesi, enquanto o estilo livre é especialista De Gennaro. O primeiro grupo, a Itália, começa com poucas faltas antes de encontrar o adversário certo no meio do caminho para separar a Holanda. Pietrini em ataque é uma alternativa válida para Egonu: facilitar as opções de ejeção de Orro. Chirichella e Danesi bateram muito na parede (vencedores para Anna) e de 10 a 10 os Blues se encontraram em 16 a 11 com a parede nº 11 em Monza. O set final é cada um de Egonu (7 pontos por set) que atira duas vezes sozinho.

Também no segundo grupo, a Itália parece ser o mestre neste campo. O arremessador azul viaja conforme sua norma (50% no ataque) e bloqueio e defesa funcionam perfeitamente: após os 3 “blocos” do primeiro set, outros 6 chegam no segundo set enquanto que a parede não o alcança, o a defesa chega com o inédito De Gennaro. No Grupo C, a Holanda joga com Plak em vez de Dambrink e o time de Selinger consegue mais dinheiro. Mazanti com 14-9 para o adversário muda sua estrutura: dentro de Malinov para Oro, Genari para Scylla e alguns pontos após Nuakalore para Igono. READ O campeão europeu abdicou

No entanto, a Itália não conseguiu fazer um retorno, mas o resto dado aos proprietários é necessário para o início do Grupo D. A seleção encontra o esmalte, Egonu retoma os pontos de moagem enquanto no meio Danesi e Chirichella são os habituais polvos na parede. A única novidade é a confirmação de Gennari em campo para Sylla. O terceiro set foi esquecido e o gap voltou a ser importante: 10-4 e o timeout solicitado por Selinger. A seleção nacional mantém a vantagem e fecha por 25-19.

