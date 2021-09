Roma e Vina feridos com o Uruguai: emergência na esquerda

os outros

–

Existem muitos jogadores da Roma em todo o mundo. Enquanto os que ficaram em Roma têm três dias de folga e voltam aos treinos na segunda-feira, 14 jogadores estão fora da Itália, Europa, África e América, incluindo 8 jogadores regulares. São os italianos Crisanti, Pellegrini, Zaniolo e Mancini, depois Mkhitaryan (Armênia), Fina (Uruguai), Rui Patricio (Portugal) e Feritote (França). Em alguns casos, essas viagens são longas e complicadas, como a de um lateral-esquerdo que, se as lesões permitirem, deve jogar 5 contra a Bolívia e 9 contra o Equador em casa. No total, cerca de 28 mil quilômetros. O caminho de Mkhitaryan também é complicado: ele viajou para Skopje onde enfrentou a Macedônia do Norte ontem, depois vai para Stuttgart, onde jogará contra a Alemanha, no oitavo dia voltará para casa para um jogo contra o Liechtenstein e no dia seguinte voltará . em Roma. Veritut vai a Kiev com a França para defrontar a Ucrânia (estará em Trigoria a 8), enquanto Rui Patricio defronta a Irlanda em casa e com Portugal defronta o Qatar em Debrecen, mas terá de se deslocar a Baku no final. Jogo contra o Azerbaijão (retorno em 8). Outros jogadores: Kumbula com a Albânia (ele retornará em 9), Diawara com a Guiné (ele enfrentará Marrocos em 7 de setembro), Zalewski com a Polônia, Shumorodov com o Uzbequistão (ele retornará em 6 de setembro após enfrentar a Suécia), Calaviori com os U Equipe -21, a equipe oito retornará, e buff com a equipe Sub-20, que se encontrará novamente em Trigoria no dia anterior.