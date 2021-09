Hungria 0-4 Inglaterra: eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Resultado final e comentários da partida

A partida termina, Hungria 0, Inglaterra 4.22:38

90 ‘+ 3’ O segundo tempo termina, Hungria 0, Inglaterra 4.22:36

90 ‘+ 1’ ‘Raheem Sterling (England) sofreu uma falta no seu próprio meio.22:34

90 ‘+ 1’ Falha de Daniel Gazdag (Hungria).22:34

89 ‘ Daniel Gazdag (Hungria) viu um amarelo por uma entrada perigosa.22:32

88 ‘ ‘Harry Kane (Inglaterra) sofreu uma falta no meio campo do adversário.22:31

88 ‘ Falha de Daniel Gazdag (Hungria).22:31

88 ‘ Substituição, Inglaterra. Bukayo Saka substitui Jack Grealish.22:31

88 ‘ Substituição, Inglaterra. Jordan Henderson substitui Declan Rice.01:33

87 ‘ Objetivos! Hungria 0, Inglaterra 4. Declan Rice (Inglaterra) finalização com o pé direito de fora da área para o meio do gol. Assistido por Jack Grealish.01:32

84 ‘ Substituição, Inglaterra. Jesse Lingard substitui Mason Mount.22:27

82 ‘ Substituição, Hungria. Daniel Gazdag substitui Laszlo Kleinheisler.22:25

81 ‘ Impedimento. Harry Kane tenta um passe em profundidade, mas Jack Grealish é apanhado em posição irregular.22:24

80 ‘ Tiro salvo. Dániel Salloi (Hungria) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistido por Laszlo Kleinheisler.01:23

78 ‘ Corner, Inglaterra. Concedido por Peter Gulacci.01:20

78 ‘ Tiro salvo. Harry Kane (Inglaterra) finalização com o pé direito do meio da área. Assistido por Jack Grealish.01:19

77 ‘ Tiro salvo. Raheem Sterling (Inglaterra) com o pé direito do meio da área é bloqueado no meio do gol. Com a ajuda de Luke Shaw.01:12

76 ‘ Uma tentativa fracassada. Dominic Zuboszlai (Hungria) finalização com o pé direito de fora da área.01:11

76 ‘ Falso por John Stones (Inglaterra).22:19

76 ‘ Ádám Szalai (Hungria) ganhou uma falta no meio campo do adversário.22:19

72 ‘ Uma tentativa fracassada. Dániel Salloi (Hungria) finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Kevin Varga com um cruzamento.01:06

71 ‘ Falta cometida por Raheem Sterling (Inglaterra).22:14

71 ‘ ‘Andras Schaefer (Hungria) sofreu uma falta no seu próprio meio.22:14

70 ‘ Substituição, Hungria. Kevin Varga substitui Bendegúz Bolla.22:13

69 ‘ Objetivos! Hungria 0, Inglaterra 3. Harry Maguire (Inglaterra) de cabeça do meio da área ao ângulo inferior direito. Com a ajuda de Luke Shaw com uma cruz.01:03

68 ‘ Corner, Inglaterra. contra Bendegúz Bolla.01:02

67 ‘ Tiro salvo. Harry Kane (Inglaterra) é defendido com o pé esquerdo do flanco esquerdo da área, no meio do gol. Assistido por Jack Grealish.01:00

66 ‘ Substituição, Hungria. Dániel Salllói substitui Roland Sallai.00:59

64 ‘ ‘Harry Maguire (England) sofreu uma falta no meio campo do adversário.00:53

64 ‘ Valo de Adam Szalay (Hungria).00:53

63 ‘ Objetivos! Hungria 0, Inglaterra 2. Harry Kane (Inglaterra) de cabeça muito perto do centro da baliza.00:52

59 ‘ Corner, Inglaterra. contra Bendegúz Bolla.00:45

58 ‘ Willy Orban (Hungria) viu um amarelo por uma entrada perigosa.22:01

58 ‘ ‘Jack Grealish (England) sofreu uma falta no flanco esquerdo.22:01

58 ‘ Filme Falta de Willi Orban (Hungria).22:01

56 ‘ Raheem Sterling (Inglaterra) foi agendado por excessiva comemoração após a gravação.21:59

55 ‘ Objetivos! Hungria 0, Inglaterra 1. Raheem Sterling (Inglaterra) finalização com o pé direito do meio da área no ângulo inferior direito. Com a ajuda de Mason Mount após o café da manhã.00:41

54 ‘ Declan Rice (Inglaterra) recebeu um cartão amarelo por uma entrada perigosa.21:56

53 ‘ Declan Rice (Inglaterra).21:56

53 ‘ ‘Andras Schaefer (Hungria) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:56

52 ‘ ‘Harry Kane (Inglaterra) sofreu uma falta no meio campo do adversário.21:55

52 ‘ Valo de Ákos Kecskés (Hungria).21:55

50 ‘ Tiro salvo. Harry Kane (Inglaterra) finalização com o pé direito do meio da área. Assistido por Kyle Walker.00:33

48 ‘ ‘Luke Shaw (England) sofreu uma falta no flanco esquerdo.21:51

48 ‘ Valau de Laszlo Kleinheisler (Hungria).21:51

O segundo tempo começa com Hungria 0, Inglaterra 0.23:34

45 ‘+ 3’ O primeiro tempo terminou, Hungria 0, Inglaterra 0.21:33

45 ‘+ 2’ Falta cometida por Raheem Sterling (Inglaterra).21:33

45 ‘+ 2’ László Kleinheisler (Hungria) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:33

45 ‘+ 2’ Marcador rejeitado. Finalização com o pé direito de Mason Mount (England), foi bloqueado pelo meio da área. Assistido por Raheem Sterling.00:28

45 ‘ ‘Declan Rice (England) sofreu uma falta no meio campo do adversário.21:29

45 ‘ Falso para Bendejos Paula (Hungria).21:29

44 ‘ Falha de Luke Shaw (Inglaterra).21:29

44 ‘ ‘dám Szalai (Hungria) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:29

44 ‘ Falso por Calvin Phillips (Inglaterra).21:28

44 ‘ László Kleinheisler (Hungria) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:28

40 ‘ Uma tentativa fracassada. Dominic Zuboszlai (Hungria) finalização com o pé direito de fora da área.00:19

39 ‘ Declan Rice (Inglaterra).21:23

39 ‘ Ádám Szalai (Hungria) ganhou uma falta no meio campo do adversário.21:23

36 ‘ Corner, Inglaterra. Contra por Attila Szalai.01:18

35 ‘ Bendegúz Bolla (Hungria) viu um amarelo por uma entrada perigosa.21:20

35 ‘ ‘Jack Grealish (England) sofreu uma falta no seu campo.21:19

35 ‘ Falso para Bendejos Paula (Hungria).21:19

30 ‘ Falso por John Stones (Inglaterra).00:09

30 ‘ ‘Ákos Kecskés (Hungria) sofreu uma falta no seu próprio meio.00:09

30 ‘ Corner, Inglaterra. Contra por Attila Szalai.00:07

27 ‘ ‘Declan Rice (England) sofreu uma falta no meio campo do adversário.21:11

27 ‘ Valau de Laszlo Kleinheisler (Hungria).21:11

21 ‘ ‘Harry Maguire (England) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:05

21 ‘ Valo de Adam Szalay (Hungria).21:05

20 ‘ Uma tentativa fracassada. Harry Kane (Inglaterra) finalização com o pé direito de fora da área. Assistido por Jack Grealish.23:57

15 ‘ Falta cometida por Harry Maguire (Inglaterra).21:00

15 ‘ ‘dám Szalai (Hungria) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:00

14 ‘ ‘Jack Grealish (England) sofreu uma falta no seu campo.20:58

14 ‘ Falso para Bendejos Paula (Hungria).20:58

13 ‘ Impedimento. Kyle Walker tentou um passe, mas Harry Kane foi pego em impedimento.20:57

8 ‘ Uma tentativa fracassada. Harry Maguire (Inglaterra) é vertical do meio da caixa alta e larga para a direita. Com a ajuda de Luke Shaw com uma cruz.23:48

7 ‘ Corner, Inglaterra. contra Bendegúz Bolla.23:47

7 ‘ Mason Mount (Inglaterra) ganhou de falta no meio campo do adversário.20:55

7 ‘ Valau de Laszlo Kleinheisler (Hungria).20:55

5 ‘ Uma tentativa fracassada. Mason Mount (Inglaterra) finalização com o pé direito de fora da área. Assistido por Raheem Sterling.23:45

4 ‘ ‘Jack Grealish (England) sofreu uma falta no seu campo.20:56

4 ‘ Falso para Bendejos Paula (Hungria).20:56

3 ‘ Erro de Mason Mount (Inglaterra).20:47

3 ‘ László Kleinheisler (Hungria) sofreu uma falta no seu próprio meio.20:47

A primeira metade começa.23:34