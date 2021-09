Voleibol masculino, Campeonato Europeu 2021: resultados e classificação

Italia Volley – Foto Facebook Federação Italiana de Voleibol

Todos Resultados e a Categorias subordinar Europeus 2021 a partir de Homens de voleibol. As 24 melhores equipes do continente estão prontas para entrar em campo e conquistar o título. A ‘Nova Itália’ de Fefé De Giorgi, que busca redenção após uma eliminação nas quartas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, começa sua aventura europeia no Grupo B, que acontece na República Tcheca. grupos e todos os resultados da revisão continental.

Resultados do grupo

Quarta-feira, 1 de setembro

18,00 Finlândia – Macedônia do Norte (Grupo C) 3-1 (25-20, 25-15, 24-26, 25-22)

18,00 Estônia – Letônia (Grupo D) 1-3 (23-25, 22-25, 25-16, 21-25)

Quinta-feira 2 de setembro

14h30 Grécia-Ucrânia (Grupo A) 2-3 (25-22, 24-26, 25-22, 19-22, 6-15)

16h00 Rússia – Turquia (Grupo C) 1-3 (27-29, 25-16, 21-25, 19-25)

17h30 Polônia-Portugal (Grupo A) 3-1 (25-16, 22-25, 25-16, 25-19)

19h00 Holanda – Espanha (Grupo C) 3-0 (25-23, 26-24, 25-22)

20,30 Bélgica – Sérvia (Grupo A) 1-3 (13-25, 18-25, 25-21, 20-25)

Sexta-feira 3 de setembro

Raw 14,15 Itália– Bielo-Rússia (Grupo B)

16h00 Turquia – Espanha (Grupo C)

16,00 Croácia – Alemanha (Grupo D)

Minério 17,15 Montenegro – Bulgária (Grupo B)

17h30 Bélgica – Portugal (Grupo A)

19h00 Holanda – Macedônia do Norte (Grupo C)

19,00 França – Eslováquia (Grupo D)

8,15 pm República Tcheca – Eslovênia (Grupo B)

20,30 Ucrânia – Sérvia (Grupo A)

Sábado, 4 de setembro

13h00 Espanha – Finlândia (Grupo C)

15h00 Eslováquia – Estônia (Grupo D)

Minério 16,00 Montenegro – Eslovênia (Grupo B)

16h30 Holanda – Rússia (Grupo C)

17h30 Bélgica – Grécia (Grupo A)

18,00 Croácia – Letônia (Grupo D)

19,00 Bielorrússia – República Tcheca (Grupo B)

20,30 Sérvia – Polônia (Grupo A)

Domingo 5 de setembro

13h Macedônia do Norte – Turquia (Grupo C)

15,00 Estônia – Alemanha (Grupo D)

16h00 República Tcheca – Bulgária (Grupo B)

16,30 Rússia – Finlândia (Grupo C)

17h30 Portugal – Ucrânia (Grupo A)

18,00 França – Croácia (Grupo D)

Bruto 19,00,00 Itália– Montenegro (Grupo B)

20h30 Grécia – Polônia (Grupo A)

Segunda-feira 6 de setembro

15h45, hora da BulgáriaItália (Grupo B)

16,00 Macedônia do Norte – Espanha (Grupo C)

16h00 Letônia – Eslováquia (Grupo D)

17h30 Portugal – Sérvia (Grupo A)

19,00 Eslovênia – Bielorrússia (Grupo B)

19h00 Turquia-Holanda (Grupo C)

19,00 Alemanha e França (Grupo D)

20,30 Polônia – Bélgica (Grupo A)

Terça-feira 7 de setembro

Minério 16,00 Eslovênia – Bulgária (Grupo B)

16h00 Espanha – Rússia (Grupo C)

16,00 Letônia – Alemanha (Grupo D)

17h30 Sérvia – Grécia (Grupo A)

19h00 Montenegro – República Tcheca (Grupo B)

19h00 Finlândia – Holanda (Grupo C)

19:00 Croácia – Estônia (Grupo D)

20,30 Ucrânia – Bélgica (Grupo A)

Quarta-feira 8 de setembro

15,45,00 cru ItáliaEslovênia (Grupo B)

16,00 Rússia e Macedônia do Norte (Grupo C)

16h00 Eslováquia – Croácia (Grupo D)

17h30 Polônia – Ucrânia (Grupo A)

19,00 Bielorrússia – Montenegro (Grupo B)

19h00 Finlândia – Turquia (Grupo C)

19,00 França – Letônia (Grupo D)

20h30 Grécia e Portugal (Grupo A)

Quinta-feira 9 de setembro

16h00 Bulgária – Bielorrússia (Grupo B)

16h00 Alemanha – Eslováquia (Grupo D)

19,00 República Tcheca-Itália (Grupo B)

19h00 Estônia – França (Grupo D)

avaliações do grupo

Grupo A – Bolonha

Polônia 1V – 3pt

Sérvia 1V – 3pt

Ucrânia 1V-2pt

Grécia 0V-1pt

Bélgica 0V-0pt

Polônia 0V-0pt

Portugal 0V-0pt

POOL B – República Tcheca

Belarus 0V-0pt

Bulgária 0V-0pt

República Tcheca 0V-0pt

Itália 0V-0pt

Montenegro 0V-0pt

Eslovênia 0V-0pt

POOL C – Finlândia

Finlândia 1V-3pt

Turquia 1V-3pt

Holanda 1V – 3pt

Rússia 0V-0pt

Espanha 0V-0pt

Macedônia do Norte 0V-0pt

POOL D – Estônia

Letônia 1V-3pt

Croácia 0V-0pt

França 0V-0pt

Alemanha 0V-0pt

Eslováquia 0V-0pt

Estônia 0V-0pt