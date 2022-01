Lazio – Atalanta 0-0: Sarri perde uma chance

Finalmente eu joguei o jogo e Atalanta rasgar uma gravata de olímpico , com nove indisponíveis, incluindo sete com COVID-19. Era metade do trabalho. lá Lácio Em vez disso, ele perdeu uma oportunidade: ele certamente poderia ter feito algo mais para tentar vencer o jogo contra um time que estava mais do que emperrado. Os nerazzurri só partiram para Roma pela manhã, depois que a última rodada de novos tampões positivos foi descartada. mas disponível Gasperini Ele tinha apenas 13 jogadores, além de goleiros reserva e muitos jogadores outono (dois deles, de nipote e Sidibe Eles apareceram pela primeira vez na Liga Italiana na final). lá Lácio Trabalhadores acusados Copa da Itália desafio com Udinese Terça-feira terminou em prorrogação. O primeiro tempo foi cheio de tédio, pois as duas equipes não conseguiram nem chutar a gol. No segundo tempo, a Lazio se esforçou, acertou um chute soberbo com Zakani, mas não foi suficiente para somar os três pontos.

Sarri acredita que Zakani não está disponível para ele

freqüentemente encontrar novamente Clima em Zacagni, em tridente com Fixo e Philip Anderson. Gasperini Muito deve funcionar para o modo de treinamento, mesmo que não distorça ADN de sua equipe. No meio-campo há um jovem Scalvini, primeiro como júnior na Série A italiana com apenas 18 anos. no ataque crianças Antes de Miranchuk. A partida está inevitavelmente condicionada à ausência na Atalanta, mas a Lazio não aproveita. O primeiro tempo foi horrível no frio olímpico com pouco mais de três mil espectadores nas arquibancadas. um time freqüentemente Ele joga o jogo, tem mais posse de bola, mas nunca chuta para o gol. Demiral você cola Fixo E não respira. Também do outro lado Strakusha Ela nunca está ocupada. Assim, o terceiro e quarto ataques da Série A concluiriam o primeiro tempo sem criar uma ocasião digna de nota.

Após Zakani, Gasp segura a gravata

A segunda metade começa com o mesmo ritmo baixo que a primeira. O primeiro chute a gol faz isso Pesina Aos 51′: Inferência central bloqueada sem problemas por Strakusha. EU ‘Atalanta Tente aumentar um pouco a pressão. Aos 53′ vem o primeiro flash de Fixo: uma virada de cabeça que termina longe do espelho. No entanto, o jogo ilumina um pouco. lá Lácio Muito perto da liderança aos 64 minutos, com um grande remate Clima em Zacagni que está impresso na coluna. EU ‘Atalanta Ele respondeu dois minutos depois com um contra-ataque que foi bloqueado por um chute de Miranchuk que saiu um pouco. Com apenas 70′ Miranchuk Ele tem um problema muscular e está sendo substituído por Insensato, o último player disponível para Gasperini Além de goleiros e outono. Nesse ponto, a Lazio está tentando vencer, enquanto a Atalanta agora pensa apenas em redesenhar. Aos 84 minutos, entram De Nipoti e Sidibe, nascidos em 2003 e 2002, no lugar de Pessina e Piccoli. Para eles, esta é a primeira aparição absoluta. A Lazio tenta o último ataque, mas nunca é perigoso. Amargo 0-0 para Sarri, muito doce para Gasperini.

Relatório e estatísticas do jogo Lazio x Atalanta 0-0