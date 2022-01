“O mercado fecha em 31 de janeiro, mas Roma está bem comigo”

José Mourinho Ele também falou sobre o mercado às vésperas do desafio que enfrenta Roma contra oEmpoli na Toscana. O treinador português disse que não esperava mais nada e ficou satisfeito com as jogadas feitas até agora: “Talvez eu tenha me enganado quando disse que o mercado está fechado, aberto até 31 de janeiro. você não, mas o mercado está aberto.” As vendas dependem de como você vê as coisas. Quando um jogador está sentado no banco, a melhor solução parece ser vender o jogador. Se for esse o caso, é complicado. verdade Ele estava no banco para uma corrida e já está à venda. Carlos Pérez Ele joga 45 minutos e depois sai no mercado. Não é. Acho que a equipe que temos agora é a que chegará no final da temporada. Trocamos quatro jogadores com poucos minutos por dois jogadores que conseguiram mais minutos do que os vendidos em seis meses. Essa é a estratégia de mercado. Sérgio Oliveira e Maitland Eles melhoraram nossa equipe. Estou feliz por termos feito todas as compras em 10 de janeiro. Pérez Jogue 8-9 jogos como iniciante. Não queremos que as pessoas saiam.”

Mercado de transferências, negociações e trocas hoje ao vivo ao vivo

OMNISPORT