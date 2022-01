Gazzetta: Juventus, 7 milhões para “sim” para Vlahovic. a situação

Sete milhões líquidos por temporada mais bônus, esse é o número impressionante que a Juventus entregará Dusan Vlahovic. Um valor muito semelhante ao proposto para Dybala, que permitiria aos sérvios passar dos atuais 800 mil euros para um dos jogadores mais bem pagos da Série A. Gazzetta dello sportCom esta proposta, os Bianconeri contam com um sim imediato de Vlahovic e o rápido encerramento do caso. Como? Com a oferta com base em uma parte em dinheiro de 35 milhões mais Kulusevski. A Fiorentina nega qualquer contato oficial entre os dois clubes, mas o diálogo – escreveu Rosia – começou da maneira certa apesar das negações da fachada. Também porque Ristic rejeitou todos os candidatos: do Atlético ao Tottenham e até do Manchester City, mas acima de tudo o agente evitou a oferta de renovação de cinco anos da Rocco Commisso.