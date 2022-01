Escuridão em campo… e além!

WATFORD (Reino Unido) – sNocautes nos últimos oito jogos do Watford comandados por Claudio Ranierioitavo em nove se considerarmos o 4-1 que sofreu no Leicester na FA Cup: o clube Pozzo foi derrotado em casa por 3-0 pelo Norwich com dois golos do americano Sargent (51 e 74) e Golo da antiga equipa de Génova, Milan e Parma Coca (92′, apenas 3′ em campo), aos dez dos 78′ devido à expulsão de Dennis, cai para o último terço da Premier League aos 14, a apenas -2 dos seus rivais de hoje, embora com duas corridas a recuperar . com Ex-titular da Udinese de 1′, mas sem seus outros velhos conhecidos da League One Nkoulu, com problemas musculares, Trost Ekong e Masina, na Copa da África, respectivamente, com Nigéria e Marrocos, o Watford tem lutado para impor seu próprio ritmo desde os primeiros. barras. Para deixar a noite ainda mais amarga, principalmente diante do eco irônico lançado nas redes sociais, o sistema de iluminação Vicarage Road cuidou Uma queda de energia obrigou o árbitro a interromper a partida por alguns minutos. “Não há eletricista na platéia? “e”Não é o que eu espero de uma Premier League“,” Avatar no Twitter após a falha da planta Hornets.