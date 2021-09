Napoli – Juventus, venda de ingressos suspensa

Venda de ingressos para Napoli-Juventus está atualmente suspenso Para a semântica do Observatório Nacional de Eventos Esportivos. Comunicado de imprensa em seu site oficial Nápoles Anunciamos notícias importantes sobre os ingressos para a próxima partida do campeonato.

Luciano Spalletti enfrentará os Bianconeri no sábado 11 de setembro de 2021 18:00 no Estádio Diego Armando Maradona. Um desafio especialmente esperado pelas massas, mas ao mesmo tempo considerado um grande risco. Por isso, o Observatório Nacional de Eventos Esportivos aguarda parecer do Comitê de Análise de Segurança de Eventos Esportivos (CASMS) que você deve atender hoje cedo.

Os fãs já estavam na fila

Um caso especial para os torcedores do Napoli. Os ingressos estavam programados para serem colocados à venda ao meio-dia e, por isso, muitos torcedores estavam esgotados O blues já estava na aula para comprar um ingresso. Mas depois de parar, eles foram forçados a voltar.

A decisão final agora permanece incompreensível. Entre as hipóteses está a proibição da venda de vouchers a residentes fora da região da Campânia.