LIVE TMW – ROMA, Thiago Pinto: “O oitavo mercado de transferências. Venda Dzeko, Abraham tirou: não corremos mal”

Falando em entrevista coletiva para avaliar o diretor de mercado de Roma James Pinto E então ele fala sobre a sessão de verão que acaba de terminar. Pouco depois de suas palavras no TMW:

Foi assim que começou a conferência do Pinto: “Para mim é importante hoje falar convosco e explicar o que se passou no mercado. Quero agradecer aos proprietários pelo trabalho realizado nos últimos meses, não só pelos investimentos, mas pelos ajuda e presença. Para mim foi importante fazer esse trabalho em equipe “Depois de cada negociação há um trabalho complicado, que envolve muita gente. Sou muito exigente comigo mesmo, mas posso dizer que foi o mercado mais difícil da história do futebol moderno e fizemos um bom negócio. Não gosto de dizer que sou um bom diretor esportivo, mas trouxemos o melhor treinador. “Do mundo para o banco de reservas em Roma, fortalecemos o time e colocamos muitas saídas. Nós vai falar sobre as coisas. Não é você quem tem sucesso, mas acho que fizemos bem. “

O que aconteceu com a não chegada do meio-campista?

“Todo mundo sempre me disse que a Roma é uma arena difícil, nesses oito meses estou aprendendo a conviver com ela e hoje estou gostando porque o mercado fechou ontem e todas as dúvidas são sobre o meio-campista. Hoje o chef me elogia , mas ele me perguntou sobre o meio-campista. Esta é a Roma. Não é uma questão de orçamento, investimos mais do que o planejado, mas o mercado de transferências é feito de momentos e podemos fazer algo mais. Todos vocês sabem que estávamos interessados ​​em Xhaka, mas não podíamos para seguir em frente, outras coisas aconteceram e virámos outras situações de urgência. Não quero desculpas, mas não podemos esquecer o legado que tínhamos, tínhamos muitos jogadores contratados e esta situação não era fácil de gerir. faltavam muitas coisas, mas fizemos o que parecia certo para nos fortalecer. “

Você está pronto para oferecer um hat-trick de Pellegrini, já que Mourinho merece um triplo?

“Lorenzo Pellegrini quer renovar, a Roma quer renovar e não haverá problemas”.

Operações de saída e dispensas?

“Acho que vender é a coisa mais difícil para um diretor de esportes e acho que colocar mais de 30 jogadores é um bom negócio. Encontrar uma solução para jogadores que ganham um salário tão alto é um bom trabalho. Existem diretores de esportes melhores do que eu, Estou aqui para aprender, mas acho Que comparando o mercado com outras equipes, entendemos o trabalho que fizemos. Não encontramos uma solução apenas para os jogadores que não queriam ir. “

Seria possível estabelecer alguma redundância em países onde o mercado ainda está aberto?

“Mourinho também falou sobre este problema, fizemos ofertas a todos os jogadores e ninguém vai perder um euro. Depois disso não consigo entrar na cabeça do jogador, vamos ver o que acontece. Temos mercados abertos e vamos trabalhar com promotores e minha equipe. ”

Roma pode lutar pelo Scudetto? E sem a Champions League, será um fracasso?

“A minha visão não é o scudetto, mas sim o trabalho para aproximar a Roma do sucesso. Já falámos muitas vezes sobre o tempo, mas o tempo não é desculpa para não ganhar, o meu objectivo é o Sassuolo. Fizemos muitas alterações na estrutura. Talvez não sejam compreendidos. Acho que agora estamos mais perto do sucesso., Mas não consigo pensar em maio, mas em setembro. Penso no próximo jogo. Objetivamente, a Champions League é o objetivo principal, não posso esconder. É por isso que estamos aqui. ”

O que é arrependimento no final do mercado?

“Xhaka. O Arsenal não queria vendê-lo enquanto ele queria vir, acho que o verdadeiro arrependimento, no entanto, é a situação de dispensa. Todos nós trabalhamos muito para fazer ofertas respeitáveis ​​aos jogadores. A situação não tem. Assim. ”

Como é sua relação com Mourinho?

“Tenho muito orgulho de trazer o Mourinho para cá. Sou português e tenho 36 anos, pelo Mourinho o seu português depois da estratosfera, mesmo sendo de Benfica. Aproveito todos os dias para aprender com ele, mesmo que às vezes nós pode não estar de acordo. Conseguimos Trabalhar juntos todos os dias mesmo antes do início da temporada, avaliamos a equipe juntos. Se você vê a sede de Roma, a falta de experiência é óbvia, mas ele traz o “mais forte treinador do mundo “para nós.

Em um nível estratégico, como você passou de Xhaka prioritário a jogador não meio-campista?

“O mercado é dinâmico, precisávamos responder a certas necessidades e no final sempre tivemos um elo entre a entrada e saída de jogadores. Temos 5 a 6 meio-campistas e seguindo a tendência do mercado, decidimos não aceitar ninguém. Temos um campeão europeu como o Cristante, temos um meio-campista. Ele tem tantos gols na Europa quanto o Veritot, temos uma equipe sub-21 como o Villar e muitos outros ”.

Já decidiu voltar ao mercado para janeiro?

“Você acha que grande parte do sucesso esportivo depende do mercado e é por isso que ouvi essa pergunta no dia 1º de setembro. Em janeiro estaremos aqui e analisaremos, mas não posso pular de setembro para janeiro. Não é apenas o mercado de transferências ou Lille que é importante. Ele teria ganho o título geral. no passado “.

Mourinho disse que Spinazzola e Dzeko mudaram seu mercado. Sem ele, a propriedade teria investido o mesmo valor?

“Não sei. Sou uma pessoa que olha para a oportunidade quando há um problema. Lamento por Spinazzola, mas pegamos na gente e agora temos três laterais fortes. Quando Dzeko saiu, tentei ver a oportunidade . E aceleramos nosso projeto adquirindo Ibrahim. Alguns dizem que nosso mercado era um mercado interativo, mas é o que acontece. ”

Será difícil trabalhar com o mercado aberto depois que o torneio começar?

“Não gosto, em Portugal ele vende muito e sempre tivemos a ideia de duas épocas diferentes entre o mercado de transferências e o campeonato. É algo que não gosto, não é fácil dirigir uma equipa e um ambiente de mercado aberto, no entanto, essas são as regras. “

Manter um ponto constante sobre redundância é política da empresa?

“Antes de me tornar director desportivo sou adepto do futebol. Costumava ir ao estádio ver os jogadores, não o Thiago Pinto. Respeito-os, mas não é fácil encontrar 4-5 ofertas que considero importante e isso não prejudica os contratos e depois os vejo rejeitados. “A época com 60 jogadores contratados e sabendo que Mourinho não consegue trabalhar com todos estes jogadores não é fácil. Estou aqui para assumir responsabilidades e agradecer a todos os jogadores neste situação. 95% deles se esforçaram para encontrar uma solução. Não quero falar de nomes, mas há jogadores importantes que se esforçaram. E deixaram algum dinheiro para ir embora. Sempre me lembrarei desses tipos de jogadoras.”

Villar como isso é importante para você?

“Villar é um meio-campista forte, ele jogou mais de 40 jogos no ano passado.”

Você sentiu o peso de Mourinho nesta sessão de mercado?

“Exatamente. Acho que ele está orgulhoso de tê-lo, mesmo que talvez ninguém queira dizer isso. Quando você vai para Londres é diferente de ter Mourinho ou outro treinador.”

Você pode nos dizer quando pretende disponibilizar novamente Smalling e Spinazzola?

“Não é fácil para Spinazzola, é difícil definir um momento, mesmo que ele tenha uma vontade incrível de voltar. Acho que Smalling estará disponível com Sassuolo.”

O quão perigoso é vender Dzeko, Pedro e Florenzi de graça ou quase para concorrentes como Inter, Lazio e Milan?

“Qualquer decisão é um risco. Deixar o Messi ir é um risco incrível, mas quando um jogador não quer jogar pela Roma e sai, é importante para mim, estamos construindo um projeto importante e a principal referência é ‘Morte pela Roma ‘”. Concordo com todos e se virmos o que aconteceu no mercado com Ronaldo e Griezmann, vemos que a Roma não fez nada diferente mas provavelmente comunicou pior. Estou errado, quero sempre falar a verdade. Alguém que assiste aos jogos do Inter espero que Dzeko não jogue, estou feliz por ter participado Parte da experiência dele em Roma. Vender esses jogadores é um risco, mas não me arrependo de nada. Dzeko vendeu, Ibrahim nos levou: não estamos piores do que no ano passado. ”

Que avaliação você daria no final desse mercado?

“Se considerarmos que muitas pessoas disseram que eu não teria progredido no mercado de transferências, acho que serão 8, e talvez mais se considerarmos que este é o mercado de transferências mais difícil da história do futebol.”

